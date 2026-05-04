Carta di credito gratuita e senza conto: ecco la migliore da richiedere a maggio 2026

Con TF Bank è possibile accedere a una carta di credito gratuita e senza conto corrente: si tratta della scelta migliore da fare a maggio 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 4 mag 2026
Carta di credito gratuita e senza conto: ecco la migliore da richiedere a maggio 2026

È il momento giusto per richiedere una nuova carta di credito gratuita: scegliendo TF Bank, infatti, è possibile ottenere la TF Mastercard Gold, una carta a canone zero (senza requisiti da rispettare) e facile da ottenere che permette anche la rateizzazione delle spese. C’è anche un’assicurazione viaggio inclusa senza alcun costo aggiuntivo.

Per richiedere subito la carta, senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente, basta visitare il sito ufficiale di TF Bank, accessibile dal box qui di sotto.

Richiedi qui la carta di TF Bank

tf mastercard gold al bar

Una carta di credito gratuita per tutti

TF Mastercard Gold di TF Bank rappresenta l’occasione giusta per poter contare su una carta di credito gratuita, eliminando i costi fissi legati al mantenimento, senza dover sottostare a complicate condizioni, e sfruttando appieno tutti i vantaggi di uno strumento di pagamento di questo tipo.

Questa carta a canone zero, infatti, permette di pagare anche a rate (e non solo a saldo, modalità di pagamento con cui è possibile posticipare le spese fino a 55 giorni senza interessi) e include anche un’assicurazione viaggio gratuita.

Per gestire la carta e monitorare l’utilizzo c’è la possibilità di utilizzare  la TF Card App, che semplifica ulteriormente l’utilizzo. È in arrivo anche il supporto a Google Pay e Apple Pay, in modo da poter pagare direttamente da smartphone e smartwatch utilizzando la carta di credito.

Per richiedere la carta basta seguire una semplice procedura online, tramite il link qui di sotto. Il plafond viene comunicato dalla banca dopo l’emissione della carta e potrà poi essere incrementato su richiesta del cliente, in modo da adattare i margini di utilizzo della stessa carta alle proprie necessità. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo.

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