Per ovvi motivi, quando si parla di WWDC l’appuntamento più atteso è il keynote d’apertura. Quest’anno Apple ha presentato un bel po’ di novità, da iOS 18 a macOS Sequoia, e ha dedicato ampio spazio anche, e soprattutto, all’intelligenza artificiale. Nell’ambito tech, quello dell’AI è l’argomento di maggior rilevanza da tanti mesi ormai, principalmente per via delle innovazioni di Google, Microsoft, NVIDIA e OpenAI. Ma cosa ne pensano i dirigenti Apple di quanto fatto dalla concorrenza?

Federighi e Joswiak pungono Microsoft sottolineando gli errori con Recall

Nelle ultime ore stanno facendo particolarmente discutere le dichiarazioni di Craig Federighi e Greg Joswiak rilasciate durante l’intervista con John Gruber, il giornalista che gestisce il noto blog Daring Fireball. I dirigenti Apple hanno colto l’occasione di questa “chiacchierata” per colpire Microsoft, approfittando anche dello scivolone riguardante Recall.

Riferendosi alla gamma di PC Copilot+, ovvero quei laptop in grado di sfruttare pienamente le funzioni di intelligenza artificiale, Federighi ha sottolineato con ironia che Apple utilizza i Neural Engine dal 2020.

Questa è la parte divertente con i PC AI. È come se qualcuno avesse scoperto quest’anno l’idea dei Neural Engine. Niente a che vedere con quello abbiamo fatto con gli smartphone molti anni fa, con il primo Mac M1 lanciato nel 2020 e tutti i successivi modelli. Immagino che abbiamo perso l’occasione di chiamarli AI PC, perché ne abbiamo realizzati di fantastici in tutti questi anni. Ma non è questo il punto. Sono tutti ottimi Mac.

John Gruber, parlando della diffidenza degli utenti verso le nuove tecnologie, ha portato poi l’attenzione su Recall, la funzione AI dei ai PC Copilot+ il cui debutto è stato ufficialmente posticipato da Microsoft dopo le numerose segnalazioni degli utenti circa la sua scarsa sicurezza. Joswiak, ha rapidamente colto l’occasione per pungere l’azienda rivale, sottolineando il suo fallimento.

Ecco il video:

Joz’s answer to Microsoft’s ”Recall” failure is hilarious. pic.twitter.com/5RkRsUvb4O — AppleLeaker (@LeakerApple) June 15, 2024

Infine, un commento anche sull’esperienza iPad, che secondo molti utenti è ancora limitata da iPadOS. «Adoro il mio iPad […] e adoro il mio Mac. Non voglio che diventino lo stesso dispositivo», ha affermato Craig Federighi. «Quella attuale è la migliore esperienza possibile con un iPad, e lo pensano moltissime persone. […] E vogliamo continuare a rendere iPad il miglior iPad possibile. Non stiamo cercando di creare un PC Windows 8 o qualcosa di simile».