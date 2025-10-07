Cento Giga e tutto incluso: ho. Mobile a 5,99€ fa impallidire tutti gli operatori

Se stai cercando un piano semplice e senza sorprese per il tuo smartphone, ho. Mobile ha la promo giusta per te. A soli 5,99 euro al mese, riceverai 100 Giga, minuti illimitati e SMS senza limiti. L’offerta, che puoi attivare direttamente online, è riservata a chi richiede un nuovo numero oppure portabilità da un altro operatore.

Tutti i dettagli dell’offerta ho. Mobile da 5,99 euro

Ho. Mobile, con questa promo, mette a disposizione tutto quello che serve: 100 Giga per navigare, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e SMS illimitati, che fanno sempre comodo sebbene non vengano più utilizzati come un tempo.

Il costo mensile è di 5,99 euro al mese, mentre quello di attivazione cambia in base al tuo operatore di provenienza. Se porti il tuo numero da PosteMobile, Iliad, Kena, CoopVoce, Daily o altri operatori virtuali, pagherai 2,99 euro; chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb o Very pagherà 29,90 euro. La SIM è gratis e la prima ricarica è di 6 euro.

Se vuoi attivare un nuovo numero, l’attivazione ha un costo di 2,99 euro, con SIM gratuita e prima ricarica inclusa. Potrai gestire tutto ciò che riguarda la tua linea tramite l’applicazione dedicata: qui potrai controllare i tuoi Giga, verificare i minuti utilizzati, ricaricare, scoprire nuove offerte e ricevere anche assistenza immediata.

Per chi ama la comodità, c’è anche la possibilità di richiedere una eSIM. Tra le altre funzioni incluse, segnaliamo il servizio VoLTE che ti permette di chiamare e navigare contemporaneamente. In aggiunta, puoi scegliere di attivare Turbo per navigare in 5G (a 1,29 euro in più al mese), oppure scegliere un numero personalizzato a 4,99 euro.

Se hai dei ripensamenti, ho. Mobile mette a disposizione la garanzia soddisfatti o rimborsati: hai 30 giorni per recedere dal contratto e ricevere un rimborso completo, direttamente online. Questa offerta è conveniente, chiara e ricca di vantaggi: a soli 5,99 euro al mese hai tutto ciò che ti serve, e anche di più. Attiva subito ho. Mobile online, puoi utilizzare anche lo SPID per autenticarti. La promo è disponibile a tempo limitato.