Dalla scorsa settimana è noto che Reddit, popolarissima piattaforma di social news (quotata in borsa, ndr), consente solo a Google di scansionare il suo sito e quindi di accedere ai suoi dati. Questo perché Big G, rispetto ad altre aziende che offrono motori di ricerca (come Microsoft e il suo Bing), è al momento l’unica ad aver pagato il biglietto d’entrata.

Google sì, Microsoft no: il CEO di Reddit fa il punto della situazione

A distanza di pochi giorni, Steve Huffman, CEO di Reddit, è stato intervistato da The Verge e ha fornito maggiori dettagli su questa decisione che per alcuni, pur essendo totalmente legittima, appare un po’ drastica. Secondo l’imprenditore statunitense, Microsoft in passato si era già impossessata dei dati di Reddit per utilizzarli nella fase di addestramento del suo servizio di intelligenza artificiale. Questo però sarebbe avvenuto senza alcun tipo di comunicazione o avviso da parte del colosso di Redmond.

«Senza questi accordi, noi non abbiamo alcuna voce in capitolo e non sappiamo come vengono usati i nostri dati, e questo ci ha messo nella posizione di bloccare le aziende che non hanno voluto stringere un accordo». Huffman ha poi aggiunto che altre due aziende si sono comportate allo stesso modo, ovvero Anthropic e Perplexity: «Microsoft, Anthropic e Perplexity si comportano come se tutti i contenuti disponibili su Internet fossero di libero utilizzo… Questa è la loro reale posizione».

Richiedendo accordi di licenza, Reddit segue l’esempio di altri editori di media che richiedono una commissione per consentire l’utilizzo dei suoi dati per alimentare l’intelligenza artificiale generativa. Nulla di insolito, insomma.

Per quanto riguarda l’appena presentato SearchGPT, Huffman ha annunciato che un accordo con OpenAI è stato già raggiunto, quindi il nuovo motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale sarà in grado di mostrare i risultati di Reddit proprio come Google.

Dopo la pubblicazione dell’intervista, solo Anthropic, tramite la portavoce Jennifer Martinez, ha rilasciato un commento, confermando di aver accettato la posizione di Reddit circa il web crawling.