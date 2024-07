Google ha ottenuto l'accesso esclusivo a Reddit

La piattaforma nota come Reddit, da qualche tempo fa ha preso una decisione alquanto drastica: impedire ai motori di ricerca di eseguire la scansione del proprio sito, a meno che gli stessi non paghino una certa somma al portale per la scansione dei contenuti. Rientra in quest’ultima categoria Google che, a quanto pare, ha messo mano al portafoglio per poter ottenere pieno accesso ai tanti contenuti offerti dal servizio.

Secondo un rapporto di 404 Media, servizi come Bing e DuckDuckGo non mostrano più da qualche giorno risultati relativi alla piattaforma. Un caso diverso è quello dei motori di ricerca di nicchia come Kagi che, affidandosi a Google per il proprio servizio, offrono comunque risultati che includono Reddit.

Reddit apre nuovamente a Google: ecco le rigide politiche della piattaforma su motori di ricerca e IA

Nonostante Reddit appaia come una compagnia piccola rispetto a Google e la sua popolarità contenuta, almeno nel nostro paese, si tratta di un portale di grande importanza nel contesto della rete. Stiamo parlando di una società quotata in borsa dallo scorso marzo 2024 e, proprio per il suo status, risulta molto importante monetizzare la sua presenza online.

Se la presa di posizione contro i motori di ricerca “classici” è stata drastica, non è stata da meno con l’Intelligenza Artificiale. La compagnia, infatti, ha bloccato qualunque tipo di crawler IA esistente in circolazione, di fatto chiudendo il suo enorme database a chiunque cerchi di alimentare il proprio modello. Proprio in questo contesto rientra l’accordo stilato con OpenAI attraverso cui il servizio fornisce dati per l’addestramento a ChatGPT.

Reddit è una piattaforma fondata nel 2005 da Steve Huffman, Aaron Swartz e Alexis Ohanian. La società, con sede a San Francisco, propone un sito che offre forum e news, con utenti che possono fornire propri contenuti attraverso post testuali.