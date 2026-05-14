CERN pubblica gratis tutte le librerie KiCad per l'elettronica

Il CERN ha reso pubblico l’intero archivio di librerie sviluppate internamente per KiCad: oltre 17.000 componenti tra simboli schematici e footprint PCB, gli stessi usati dai team che progettano l’elettronica per gli acceleratori di particelle e per gli esperimenti dell’LHC.

L’annuncio ha subito attirato l’attenzione della comunità hardware open source. Non è una sorpresa: il laboratorio di Ginevra collabora con KiCad dal 2013, finanziando sviluppatori e contribuendo direttamente a funzionalità avanzate del motore PCB. Molti miglioramenti presenti nelle versioni moderne del software nascono proprio dalle esigenze dei progettisti impegnati nella fisica delle alte energie.

Librerie nate in ambienti scientifici reali

Il repository non contiene esempi generici. Le librerie arrivano da progetti usati in infrastrutture scientifiche operative, dove affidabilità e precisione meccanica non ammettono margini di errore. La raccolta include footprint per package BGA ad alta densità, componenti RF, ASIC dedicati, FPGA industriali e connettori specializzati per sistemi di acquisizione dati.

Nel mondo EDA la qualità delle librerie è un problema spesso sottovalutato: un footprint errato su un PCB multilayer può tradursi in errori di produzione costosi e difficili da correggere. La distribuzione avviene tramite GitLab con licenza CERN Open Hardware Licence Permissive, che consente l’integrazione anche in progetti commerciali proprietari senza vincoli restrittivi.

Compatibilità, stato attuale e impatto sul settore

Il repository è ufficialmente compatibile con KiCad 9.x. Alcuni test condotti dalla comunità hanno evidenziato problemi di caricamento su KiCad 10.0, uscito nel marzo 2026, legati a file JSON mancanti e differenze nella gestione delle librerie.

Il supporto ufficiale alla serie 10.x è atteso in un secondo momento. Nel frattempo diversi utenti stanno già sperimentando procedure manuali di migrazione, possibili grazie alla struttura testuale leggibile dei file KiCad basati su S-expression. Sul versante industriale, il punto debole degli ambienti open source è sempre stato la qualità delle librerie componenti. Rendere disponibile una raccolta da 17.000 elementi, mantenuta da un ente scientifico di livello mondiale, riduce sensibilmente questo limite. Per startup hardware, laboratori universitari e progettisti indipendenti significa meno tempo speso a creare e validare manualmente footprint, e meno rischi durante la fase di layout.

Ecosistema KiCad e cultura open del CERN

L’iniziativa si inserisce nella lunga tradizione open source del CERN, la stessa da cui nacque il World Wide Web, rilasciato pubblicamente nel 1994. Ogni footprint incorpora conoscenze pratiche maturate in anni di progettazione hardware ad alte prestazioni: assemblaggio SMT, vincoli meccanici, dissipazione termica, spaziature e processi industriali.

La comunità ha reagito positivamente, con molti che prevedono queste librerie come base comune per progetti futuri nei settori RF, FPGA e acquisizione dati. Rimane comunque essenziale validare ogni componente prima della produzione, con revisioni meccaniche e controlli incrociati sui datasheet ufficiali.