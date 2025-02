Champions League: dove vedere le partite di Juventus, Milan e Atalanta

Tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio si disputeranno le gare di andata dei playoff di Champions League. Juventus, Milan e Atalanta affronteranno rispettivamente PSV Eindhoven, Feyenoord e Brugge, alla ricerca della qualificazione agli ottavi.

Sky detiene i diritti di trasmissione di 185 partite su 203 in esclusiva. Questa settimana, ad esempio, trasmetterà la diretta di tutte gli incontri ad eccezione di Feyenoord-Milan, visibile su Prime Video. Per gli appassionati di coppe europee e, più in generale, degli eventi sportivi, il pacchetto più conveniente è il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro.

Dove vedere le partite di Juventus, Milan e Atalanta nell’andata dei playoff di Champions League

Ecco dunque il riepilogo della programmazione tv e streaming delle partite delle italiane valide per l’andata dei playoff di Champions League.

martedì 11 febbraio ore 21.00: Juventus-PSV Eindhoven su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 203), Sky Sport (canale 252) e NOW con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 203), Sky Sport (canale 252) e NOW con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. mercoledì 12 febbraio ore 18.45: Brugge-Atalanta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) e NOW, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Beppe Bergomi.

su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) e NOW, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Beppe Bergomi. mercoledì 12 febbraio ore 21.00: Feyenoord-Milan su Prime Video per gli abbonati ad Amazon Prime con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico a cura di Massimo Ambrosini

Queste invece sono le altre partite di Champions di questa settimana visibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì 11 febbraio

18.45: Brest-PSG su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) e NOW con la telecronaca di Federico Botti

21.00: Sporting Lisbona-Borussia Dortmund su Sky Sport (canale 254) e NOW con la telecronaca di Pietro Nicolodi

21.00: Manchester City-Real Madrid su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e NOW con la telecronaca di Paolo Ciarravano e commento tecnico di Luca Marchegiani.

Mercoledì 12 febbraio

21.00: Celtic-Bayern Monaco su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e NOW con la telecronaca di Nicola Roggero e commento tecnico di Lorenzo Minotti.

21.00: Monaco-Benfica su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport (canale 253) e NOW con la telecronaca di Alessandro Sugoni.