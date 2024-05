ChatGPT-4o è la prima IA in grado di ridere alle tue battute

Tecnologie come l’Intelligenza Artificiale viaggiano a una velocità che è molto difficile da concepire.

Se fino a solo qualche mese fa poter ricevere risposte da un chatbot era considerato pura fantascienza, oggi siamo andati ben oltre. Con l’annuncio, risalente ad appena poche ore fa, del lancio di GPT-4o si sono aperte nuove frontiere. Di fatto, da oggi è possibile conversare con un modello IA attraverso input audio e video, ricevendo risposte alquanto sorprendenti dall’IA.

Di fatto, dai test che circolano online, il nuovo chatbot sembra poter offrire interazioni molto più “umane” creando anche interazioni divertenti.

In un test, per esempio, è stata raccontata una barzelletta piuttosto semplice all’IA. Un modello di concezione più classica non avrebbe compreso l’ironia, interpretando letteralmente le parole pronunciate A un gioco di parole, invece, il nuovo ChatGPT-4o ha risposto con un’affermazione che ha dimostrato le sue capacità “È assolutamente divertente. Sicuramente uno scherzo di alto livello…“.

ChatGPT-4o è un modello IA che dimostra un certo senso dell’ironia

Al di là di quella che è l’ironia colta dall’IA, ad impressionare sono anche tanti altri contesti in cui ChatGPT-4o è stato messo alla prova. In generale, ChatGPT-4o sembra mostrare comportamenti più naturali.

Per esempio, dopo che al modello sono state mostrate le immagini di un cane bianco, l’IA ha dimostrato una sorta di entusiasmo emettendo un suono di sorpresa che, alla visione dell’animale, potrebbe emettere un bambino entusiasta.

In un altro esempio, all’IA è stato chiesto di cantare una canzone, ovvero Take Me Out to the Ball Game, iniziando in inglese e poi cominciando a pronunciare le parole in francese. Un errore che, una volta compreso, ha generato una risposta con una punta di ironia “Scusate ragazzi, mi sono lasciato trasportare e ho iniziato a parlare in francese“.

Funzionalità e potenzialità di ChatGPT-4o sono dunque tutte da esplorare ma, di certo, questa nuova IA non è di certo priva di un certo senso dell’umorismo.