ChatGPT arriverà su tutti i prodotti audio di Nothing

Nothing è la prima azienda che offrirà auricolari con integrazione diretta basata su LLM ChatGPT. La funzionalità è arrivata ufficialmente con i nuovi Nothing Ear e Ear (a). Non finisce qui però, in quanto l’azienda ha in serbo una piacevole sorpresa per tutti i fan del celebre brand cinese: Nothing porterà ChatGPT su tutti i suoi prodotti audio.

Tutti i prodotti audio Nothing riceveranno l’integrazione ChatGPT

L’integrazione con ChatGPT sarà a breve disponibile sui Nothing Ear (1) e su tutti gli auricolari con marchio CMF. Questa è la lista completa con i dispositivi audio che riceveranno il supporto per l’integrazione:

Nothing Ear 1

Nothing Ear Stick

Nothing Ear 2

CMF Buds

CMF Neckband Pro

CMF Buds Pro

Ciò che questa funzionalità offre è la possibilità di attivare ChatGPT con un semplice gesto: basta infatti pizzicare e tenere premuto per porre delle domande, come ad esempio le indicazioni per raggiungere un luogo particolare. Secondo quanto riportato, il lancio ufficiale inizierà il 21 maggio prossimo.

Funzionerà solo con un telefono del marchio Nothing

Sebbene ci sia grande entusiasmo per questa novità, c’è un aspetto di cui tenere conto: funzionerà solo usando l’app Nothing X, per cui si potrà abilitare solo sui telefoni Nothing. In breve, chi ha uno degli auricolari Nothing Ear ma ha un altro telefono Android, non potrà utilizzare questa funzione.

Per abilitare l’integrazione ChatGPT bisogna recarsi alla sezione Controlli dell’app Nothing X e impostare ChatGPT come assistente vocale.

Sebbene questa funzionalità sia a primo impatto interessante e molto utile, potrebbe scatenare qualche polemica per la sua esclusività. Bisogna comunque ravvisare che si tratta di un modus operandi già utilizzato da altre aziende, una su tutte Apple. Nulla comunque vieta a Nothing in futuro di poter aprire questo ecosistema, in modo da offrire la funzione a tutti. A breve ci saranno delle novità in merito alle possibili opportunità che la funzione offrirà.