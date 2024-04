Nothing ha presentato le Ear (a), le sue nuove cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e potenziamento dei bassi. Caratterizzate dall’inconfondibile design “trasparente”, le cuffie sono da questo momento pre-ordinabili su Amazon al prezzo minimo garantito, ovvero 99 euro. La data di uscita è fissata per il 22 aprile, giorno in cui presumibilmente inizieranno le consegne.

Le nuove cuffie Nothing Ear (a) costano meno di 100€ e hanno tanto da offrire, a partire dalla cancellazione del rumore

Le Nothing Ear (a) supportano la tecnologia di cancellazione del rumore più potente di sempre, a detta dell’azienda. Le cuffie sono in grado di controllare automaticamente la presenza di perdita di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo per compensare, nel caso, attraverso la cancellazione.

Attraverso l’app Nothing X è possibile abilitare la modalità “Adattiva”. Questa applica in automatico il giusto livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. In alternativa, è possibile farlo manualmente scegliendo tra 3 livelli di ANC.

Ma c’è anche altro. L’algoritmo di potenziamento dei bassi migliora le basse frequenze durante l’ascolto di musica per consentire all’utente di sentire anche il minimo dettaglio. Le cuffie di Nothing vantano poi la certificazione Hi-Res Audio: questa si traduce in una riproduzione fino a 990 Kbps e in frequenze fino a 24 bit/96 kHz.

Per le chiamate si può invece fare affidamento sulla Clear Voice Technology. Rispetto alle Ear (2), le interferenze sono ridotte del 60% e – più in generale – le chiamate sono nettamente più nitide.

Oltre alla modalità a bassa latenza, si segnalano infine l’autonomia fino di 9,5 ore (considerando anche il case), il supporto alla ricarica rapida e la connessione Multipoint. Grazie a quest’ultima gli auricolari possono essere connessi a due dispositivi in contemporanea.