ChatGPT Enterprise: quali sono le differenze tra i modelli AI

OpenAI offre la possibilità di accedere a vari modelli generativi: è possibile farlo attraverso apposite API (Application Programming Interface), in modo da attivare l’integrazione con le proprie applicazioni, oppure da ChatGPT. Il chatbot di OpenAI in versione gratuita, al momento permette l’utilizzo del modello GPT‑4o mini. L’accesso a modelli più evoluti, come GPT‑4o, è limitato. Gli utenti paganti possono scegliere i modelli da usare, con le aziende che scelgono ChatGPT Enterprise beneficiarie della più ampia libertà d’azione.

ChatGPT Enterprise garantisce accesso illimitato e ad alta velocità al modello AI più aggiornato (ad oggi è GPT-4o), supportato da un’intera suite di strumenti nativi.

Parlando di ChatGPT Enterprise, la società guidata da Sam Altman ha recentemente voluto mettere in luce – pubblicamente – tutte le principali differenze tra un modello e l’altro. Evidenziandone anche i rispettivi campi applicativi consigliati.

Quando usare ogni modello: la guida di OpenAI

🔵 GPT-4o (Omni) — Modello multimodale in tempo reale

Ideale per: attività quotidiane, brainstorming, riepiloghi, email, creazione contenuti. Capacità: supporta tutti i formati input/output: testi, immagini, video, audio, dati tabellari.

Prompt di esempio:

“Sintetizza i verbali della riunione in azioni chiave”

“Revisione ortografica e stilistica di questo report”

“Pianifica il lancio di un prodotto”

🟣 GPT-4.5 — Creatività e comunicazione empatica

Ideale per: storytelling, content marketing, comunicazioni delicate. Capacità: controllo del tono, scrittura efficace, collaborazione intuitiva.

Prompt d’esempio:

“Scrivi un post LinkedIn accattivante sulle tendenze AI”

“Redigi una lettera di scuse al cliente in tono empatico”

🟢 OpenAI o4-mini — Risposte rapide per compiti tecnici

Ideale per: analisi STEM, codice, ragionamento visivo veloce.

Prompt diesempio:

“Estrai i dati chiave da questo CSV”

“Risolvi rapidamente questo errore Python”

🟡 OpenAI o4-mini-high — Compiti tecnici approfonditi

Ideale per: codifica avanzata, spiegazioni scientifiche, accuratezza.

Prompt di esempio:

“Spiega un concetto fisico in termini semplici”

“Genera la query SQL per l’estrazione dati”

🔴 OpenAI o3 — Analisi complesse e strategiche

Ideale per: pianificazione, elaborazioni multi-step, big data, business intelligence.

Prompt d’esempio:

“Prepara una strategia di espansione di mercato con dati competitivi”

“Analizza questo CSV per previsioni trimestrali e visualizza le tendenze”

⚫ OpenAI o1 pro mode — Ragionamento ad alta precisione

Ideale per: compiti complessi, documenti normativi, analisi di rischio dettagliate.

Prompt d’esempio:

“Crea una sintesi di ricerca su tecnologie emergenti”

“Redigi un algoritmo per la previsione finanziaria”

Confronto tra modelli: limiti e capacità

Modello Limiti Abilità Input GPT-4o Senza limiti GPTs, Analisi dati, Ricerca, Generazione immagini, Canvas, Advanced Voice Documenti, immagini, CSV, audio, video GPT-4.5 20 richieste settimanali Analisi dati, Ricerca, Generazione immagini, Canvas, Voice Documenti, immagini, CSV, audio, video o4-mini 300 richieste / giorno Ricerca, Generazione immagini, Canvas, Deep research Documenti, immagini, CSV o4-mini-high 100 richieste / giorno Ricerca, Generazione immagini, Canvas Documenti, immagini, CSV o3 100 richieste settimanali Ricerca, Generazione immagini, Canvas, Deep research Documenti, immagini, CSV o1-pro 5 richieste mensili Ricerca, Generazione immagini Documenti, immagini

Voice si riferisce alla capacità di ChatGPT di interagire tramite input e output vocali. È possibile parlare al modello (invece di scrivere) e si possono ottenere risposte da una voce sintetizzata. È utile per avviare interazioni hands-free o nell’ottica dell’utilizzo di un vero e proprio assistente vocale.

Advanced Voice è una versione potenziata che include: conversazioni in tempo reale quasi senza latenza; voce molto naturale ed espressiva; possibilità di interrompere il modello a metà frase; miglior comprensione del tono e del contesto della voce.

I GPTs si riferiscono alla possibilità di creare, personalizzare e usare modelli customizzati di ChatGPT: si possono assegnare istruzioni, file di riferimento, interfacce, strumenti, combinando informazioni provenienti da diverse fonti.

Ancora, Deep Research è una funzionalità avanzata che permette al modello di analizzare a fondo documenti, file, contenuti Web e così via. È anche possibile avviare ricerche complesse multi-step, che adempio presuppongano il confronto delle fonti, l’individuazione delle correlazioni, la generazione di insight dettagliati. È pensata per analisi aziendali, ricerche accademiche, valutazioni competitive e attività similari.