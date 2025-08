ChatGPT: importante mossa di OpenAI per tutelare la privacy degli utenti

Il delicato equilibrio tra privacy e condivisione torna prepotentemente al centro del dibattito digitale dopo la recente decisione di OpenAI di sospendere una delle sue funzionalità più controverse.

L’azienda, leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale, ha infatti scelto di ritirare la funzione sperimentale che permetteva l’indicizzazione delle conversazioni pubbliche di ChatGPT sui motori di ricerca. Questa scelta, maturata in seguito alle crescenti preoccupazioni degli utenti, mette in luce quanto sia sottile la linea di confine tra apertura e tutela dei dati personali nell’era delle nuove tecnologie.

La funzione oggetto della controversia era integrata nel sistema Shared Links di ChatGPT, una soluzione pensata per facilitare la condivisione delle interazioni con l’AI attraverso collegamenti pubblici. L’intento originario era chiaro: favorire la diffusione di contenuti utili e rendere accessibili le soluzioni generate dal chatbot a una platea più ampia, consentendo così la crescita di una conoscenza condivisa. Tuttavia, nonostante la necessità di un’attivazione esplicita da parte dell’utente, la funzione ha sollevato non pochi dubbi in merito alla reale consapevolezza degli utenti sulle implicazioni di una simile scelta.

Sebbene OpenAI avesse adottato misure di anonimizzazione per salvaguardare l’identità degli utenti, il tema della privacy è esploso in rete grazie all’intervento di ricercatori come Louisa Jalovsky. Attraverso i social media, Jalovsky ha sottolineato come molti utenti non fossero pienamente consapevoli dei rischi connessi alla condivisione pubblica delle proprie conversazioni pubbliche.

OpenAI fa marcia indietro riguardo le conversazioni pubbliche

In risposta alle crescenti critiche, Dane Stuckey, Chief Security Officer di OpenAI, ha annunciato la disattivazione immediata della funzione e l’avvio delle procedure per la rimozione delle conversazioni pubbliche già indicizzate dai motori di ricerca. Nella sua dichiarazione, Stuckey ha ammesso che, nonostante la brevità dell’esperimento, i rischi legati all’esposizione involontaria di informazioni personali sono risultati troppo elevati per poter proseguire.

L’azienda ha ribadito che tutte le conversazioni con ChatGPT restano private per impostazione predefinita e che la funzionalità di Shared Links continuerà a esistere, ma senza la possibilità di indicizzazione automatica sui motori di ricerca. Questo significa che, sebbene gli utenti possano ancora condividere le proprie interazioni tramite link, tali contenuti non saranno più facilmente reperibili tramite una semplice ricerca online.

OpenAI ha inoltre sottolineato il proprio impegno nel garantire agli utenti il massimo controllo sulle informazioni condivise, confermando una rimozione graduale e completa della funzione nel breve periodo. Nel frattempo, tutte le conversazioni pubbliche già indicizzate saranno progressivamente eliminate dai risultati di ricerca, a tutela degli utenti coinvolti.