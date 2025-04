ChatGPT o3: la rivoluzione nella geolocalizzazione tramite immagini

La capacità di geolocalizzazione immagini, introdotta dal modello ChatGPT o3, sta catturando l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo.

Il modello AI di OpenAI ha infatti dimostrato di poter identificare con estrema precisione il luogo in cui una fotografia è stata scattata, anche in assenza di metadati, analizzando esclusivamente i dettagli visivi presenti nell’immagine.

In un esempio della capacità di ChatGPT o3, una fotografia scattata a Praia de Santa Monica (Capo Verde) è stata identifica come tale in appena 24 secondi. Il sistema ha analizzato elementi come la tonalità della sabbia e il colore dell’acqua per giungere alla sua conclusione. Ma le sorprese non finiscono qui: durante un test su un panorama urbano di Manhattan, l’AI ha utilizzato indizi come segnaletica stradale, edifici e persino dettagli minori come un container da costruzione per determinare con precisione la località.

La geolocalizzazione tramite immagini di ChatGPT o3? sorprendente ma non ancora perfetta

Questa tecnologia va ben oltre i tradizionali sistemi di riconoscimento visivo, mostrando un livello di ragionamento quasi umano. OpenAI ha infatti progettato il modello per esaminare minuziosamente ogni dettaglio dell’immagine e formulare ipotesi accurate basate su una combinazione di fattori visivi.

Tuttavia, vi sono delle limitazioni: in immagini di isole tropicali o altre aree con pochi elementi distintivi, il sistema può fornire solo stime generiche. La qualità della foto e la quantità di dettagli visivi rimangono cruciali per ottenere risultati precisi.

Nelle ultime ore molti utenti si sono divertiti a sfidare l’AI con fotografie di luoghi particolari, mettendo alla prova la sua capacità di analisi. Tuttavia, questa tecnologia solleva anche serie preoccupazioni legate alla privacy. La possibilità di determinare con esattezza la posizione geografica di una persona al momento dello scatto di una foto potrebbe essere sfruttata per scopi meno innocui, come stalking e il monitoraggio delle attività personali da parte di terzi.

Gli esperti di sicurezza digitale sottolineano ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alla condivisione di immagini online. Fotografie che contengono dettagli riconoscibili potrebbero rivelare informazioni sensibili, mettendo a rischio la sicurezza personale.