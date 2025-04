OpenAI sta per compiere un ulteriore passo avanti nel contesto dell’Intelligenza Artificiale con il lancio di GPT-4.1. Questo nuovo modello sarà accompagnato da versioni più leggere, denominate “mini” e “nano”, come ormai da prassi per la compagnia.

L’ingegnere Tibor Blaho ha recentemente individuato indizi su queste nuove versioni esplorando la piattaforma API di OpenAI. Come spiegato da Blaho su X, ha individuato riferimenti a “o4-mini” e “o3” nel codice di ChatGPT confermano la strategia dell’azienda.

I am still thinking about the article from The Verge yesterday mentioning “GPT-4.1” because I haven’t seen it mentioned anywhere else yet

But here is undeniable confirmation – model art for model pages on the OpenAI API Platform is already being prepared for o3, o4-mini, and… https://t.co/hn7vIx0T4u pic.twitter.com/Jz95qSMNtP

