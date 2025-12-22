ChatGPT: ora è possibile modificare personalità e tono del chatbot

Nel mondo in rapida evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, la parola d’ordine è personalizzazione.

E mai come oggi, con le nuove funzionalità introdotte da OpenAI per il suo celebre assistente virtuale ChatGPT, il controllo sull’esperienza utente raggiunge livelli inediti. La piattaforma, infatti, si rinnova profondamente offrendo una gamma di strumenti pensati per modellare ogni interazione secondo le preferenze individuali, sia che si tratti di esigenze professionali sia di conversazioni informali.

Al centro di questa rivoluzione troviamo le personalità predefinite: otto stili distinti che fungono da punto di partenza per plasmare il modo in cui l’assistente si esprime. L’utente può scegliere tra il Default equilibrato, il Professional preciso, il Friendly caldo, il Candid diretto, il Quirky immaginativo, l’Efficient conciso, il Nerdy entusiasta e il Cynical scettico.

Ogni profilo offre un accesso immediato a una modalità comunicativa coerente e ben definita, eliminando la necessità di dover impartire complesse istruzioni personalizzate ogni volta che si desidera cambiare registro.

ChatGPT va oltre i preset

Ma la vera forza di ChatGPT risiede nella possibilità di andare oltre i preset. Attraverso una serie di parametri regolabili, l’utente può determinare la lunghezza delle risposte, scegliere tra formato a elenco o a paragrafi, definire il livello di approfondimento e impostare il tono della conversazione.

In questo modo, un insegnante potrà richiedere spiegazioni dettagliate e procedurali, mentre un manager avrà risposte sintetiche e focalizzate sull’azione. Lo studente, invece, potrà ottenere narrazioni arricchite di dettagli e contestualizzazioni.

Non meno importante è la gestione del “calore” comunicativo, ovvero la capacità di rendere il dialogo più amichevole o più misurato, a seconda delle circostanze. Questo aspetto, unito alla possibilità di controllare la presenza di emoji e di elenchi puntati, rappresenta una svolta significativa per chi desidera adattare lo stile della conversazione dal contesto formale di una riunione di lavoro a quello informale di una chat tra amici.

L’accesso a queste nuove opzioni è stato pensato per essere intuitivo e immediato: basta entrare nella sezione Personalizzazione del proprio profilo web oppure utilizzare le app mobili disponibili per iOS e Android. Una scelta che segue la tendenza di mercato verso esperienze sempre più su misura, in cui la personalizzazione non è solo un valore aggiunto, ma un vero e proprio fattore competitivo.

Per i professionisti, i vantaggi sono evidenti: maggiore rilevanza delle risposte, coerenza stilistica e ottimizzazione dei flussi di lavoro, dalla redazione di documenti alla sintesi di dati complessi. Ma anche chi utilizza ChatGPT quotidianamente per esigenze personali può trarre beneficio da una comunicazione più efficiente e priva di frustrazioni, con un notevole risparmio di tempo.