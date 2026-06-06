ChatGPT ora permette di inviare email direttamente dal browser

La gestione della posta elettronica è ancora una delle attività più frammentate nel lavoro digitale quotidiano.

Per molto tempo gli assistenti AI hanno aiutato a scrivere messaggi e riassumere conversazioni, ma il contenuto generato doveva essere copiato manualmente nel client di posta.

OpenAI ha introdotto una funzione che elimina questo passaggio: ChatGPT può ora interagire direttamente con servizi email compatibili dal browser, consentendo la creazione e l’invio di messaggi senza abbandonare la conversazione. L’evoluzione si inserisce in un percorso più ampio che sta trasformando ChatGPT da chatbot a piattaforma operativa collegata ad applicazioni esterne.

Come funzionano i connettori email di ChatGPT

La base tecnologica della funzione è costituita dai connector, collegamenti autorizzati che permettono a ChatGPT di interagire con servizi esterni nei limiti dei permessi concessi dall’utente durante la configurazione. Il sistema non ottiene accesso universale alla casella di posta, ma opera entro le autorizzazioni approvate esplicitamente.

Le integrazioni supportano Gmail e Microsoft Outlook. Oltre alla lettura e alla ricerca delle informazioni presenti nei messaggi, le versioni più recenti consentono operazioni attive, compresa la preparazione e l’invio di email. OpenAI ha progressivamente esteso queste capacità anche a scenari più complessi, come mailbox condivise e calendari aziendali.

Una volta collegato l’account, ChatGPT può analizzare una conversazione, preparare una risposta coerente con il tono richiesto, recuperare informazioni da documenti collegati e trasformare il risultato in un messaggio pronto per la spedizione, il tutto all’interno della stessa sessione di lavoro.

Per gli utenti che trascorrono gran parte della giornata tra email, documenti e riunioni, restare all’interno di una singola interfaccia riduce il numero di passaggi necessari per completare ogni attività. Un’operazione che sembra marginale, ma che acquisisce peso quando viene ripetuta decine di volte nell’arco della settimana.

Scenari aziendali, privacy e limiti da considerare

Le implicazioni più concrete riguardano l’ambiente professionale. Un responsabile commerciale può preparare una risposta a un cliente usando dati presenti nei documenti aziendali; un project manager può riassumere una riunione e inoltrarla immediatamente al team; un membro del reparto tecnico può trasformare una sintesi automatica in una comunicazione pronta per la distribuzione interna. In tutti questi casi l’utente mantiene il controllo finale sul contenuto.

Sul fronte della sicurezza, l’accesso alla posta richiede sempre un’autorizzazione esplicita: ChatGPT non può leggere o utilizzare una casella senza che il proprietario abbia collegato il servizio e approvato i relativi permessi. Resta comunque fondamentale verificare il contenuto dei messaggi prima dell’invio, poiché errori di interpretazione o formulazioni inappropriate possono comparire anche con modelli linguistici avanzati.