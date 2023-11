ChatGPT potrà essere modificato come si desidera creando il proprio chatbot

Proprio durante la giornata di ieri OpenAI ha tenuto la sua conferenza dedicata agli sviluppatori, occasione perfetta per rilasciare alcuni annunci su ChatGPT. Tra questi è stato rivelato che l’azienda è in procinto di lanciare alcune versioni personalizzabili del suo chatbot che saranno chiamate GPTs.

Secondo OpenAI, i GPTs consentiranno agli utenti di creare le proprie versioni su misura del popolare chatbot. L’azienda afferma che non sarà necessaria alcuna codifica: chiunque infatti potrà essere in grado di generare il tutto. Le persone possono anche condividere i GPTs che creano con altri utenti.

Stando a quanto riferito, i GPTs potranno essere utilizzati per tante attività, sia che si tratti di lavoro che di vita quotidiana. Sono stati forniti degli esempi, con alcuni versioni impostate appositamente per imparare le regole di qualsiasi gioco da tavola esistente o magari per insegnare la matematica ai propri figli.

OpenAI lancia i nuovi GPTs, versioni personalizzate ad hoc di ChatGPT

Molti utenti a questo punto temono per la privacy, ma secondo quanto affermato OpenAI, ognuno avrà il pieno controllo dei propri dati. Secondo quanto riportato, le chat non verranno condivise con l’azienda e nel caso in cui uno dei GPTs dovesse disporre di API di terze parti, si potrà scegliere quali dati inviare alle API stesse.

Sembra inoltre chiara la volontà dell’azienda di implementare un nuovo sistema di revisione che sarà utile per evitare la diffusione di GPTs dannosi.

Entro la fine del mese di novembre dovrebbe essere lanciata la prima novità: un market con all’interno alcuni GPTs che gli utenti potranno scegliere. Qui il pubblico potrà trovare versioni dell’intelligenza artificiale create da professionisti verificati.

OpenAI fa sapere inoltre che nei prossimi mesi i creatori dei GPTs potranno anche guadagnare soldi in base a quante persone si serviranno della loro creazione. Ci sono quindi diverse prospettive in arrivo tutte da scoprire per gli appassionati di intelligenza artificiale.