Chrome: 3 nuove funzioni basate sull'IA per facilitare la navigazione

Google ha annunciato l’arrivo di nuovi strumenti per Chrome legati all’Intelligenza Artificiale.

Con il rilascio di Chrome (M121), il colosso di Mountain View sta rilasciando funzionalità sperimentali di IA generativa che possono rendere l’esperienza utente molto più piacevole rispetto al passato.

La prima funzione proposta è chiamata Tab Organizer. Questa ha come focus il miglioramento della gestione di gruppi di schede, con suggerimenti in base a quelle che sono aperte in quel preciso momento. L’utility suggerirà anche nomi ed emoji per facilitare la gestione dei gruppi.

Per utilizzare Tab Organizer, basta fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda e selezionare Organize Similar Tabs oppure cliccare sulla freccia del menu a discesa a sinistra delle schede.

Tre funzioni legate all’IA che facilitano l’utilizzo di Google Chrome

L’altro strumento introdotto si attiva quando si effettua un clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi casella di testo online, a prescindere dalla sua natura specifica.

Basta cliccare con il pulsante destro del mouse su una casella di testo o su un campo selezionare Help me write, quindi basta digitare alcune parole per apprezzarne il funzionamento.

Infine, l’ultimo strumento di cui parleremo, offre possibilità per quanto riguarda lo sfondo IA generativo ai dispositivi Android 14 e Pixel 8 al browser Chrome, consentendo agli utenti di generare temi cromatici personalizzati in base al soggetto, all’umore, allo stile visivo e al colore.

Per attivare quest’ultima funzione, è necessario andare nel pannello laterale Customize Chrome, fare clic su Change theme, quindi su Create con AI. Da lì è possibile scegliere tra varie opzioni per creare sfondi in base alle esigenze dell’utente.

Queste novità sono ancora in fase sperimentale, dunque la loro introduzione potrebbe avvenire gradualmente. Per accedervi, è necessario andare in Impostazioni e poi selezionare AI sperimentale.