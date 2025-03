Chrome disattiva uBlock Origin, ma qualcuno ha già scoperto come riattivarlo

Con Manifest v3 di Google Chrome che sta diventando sempre più efficace, diverse estensioni del browser stanno incontrando delle difficoltà. Tra di esse figura il famoso adblocker uBlock Origin il cui blocco da parte di Chrome sembra però essere riuscito solo in parte.

A livello pratico, molti utenti stanno segnalando come il browser segnala, attraverso un’apposito messaggio, di come uBlock Origin non sia più supportato, Nonostante ciò, come riportato dal sito Android Authority, è possibile ancora sfruttare un espediente per far lavorare l’estensione.

La finestra di messaggio proposta dal browser offre due possibili alternative: Rimuovi o Gestisci estensione. Cliccando sulla prima, Google disinstalla l’estensione, andando di fatto a perderla. Questo perché uBlock Origin non è più disponibile al download tramite Chrome Web Store.

Scegliendo la seconda opzione, però, vi è una possibilità che in pochi hanno notato.

uBlock Origin presto smetterà di funzionare: ma c’è già una valida alternativa

Facendo clic su Gestisci estensione l’utente viene indirizzato alla pagina di gestione delle estensioni, dove hai la possibilità di riattivare la stessa. Selezionando il pulsante e scegliendo Attiva nel popup successivo, è possibile continuare a utilizzare l’adblocker senza alcun problema.

Quando uBlock Origin smetterà di funzionare su Chrome? Purtroppo, mentre l’avviso di cui abbiamo parlato è un qualcosa di facilmente aggirabile, la fine del ciclo vitale queste estensioni non supportate è comunque una questione di tempo.

Non è dato sapere per quanto i componenti aggiuntivi basati su Manifest v2 continueranno a lavorare. Va comunque detto che vi è un’alternativa molto simile, ovvero uBlock Origin Lite, che dovrebbe funzionare senza problemi anche dopo il passaggio definitivo a Manifest v3.

D’altro canto, sono diverse le componenti aggiuntive che svolgono compiti simili e, per molti utenti, una soluzione logica potrebbe essere cercare una valida alternativa.