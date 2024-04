Chrome Enterprise Premium: ecco il nuovo browser per la sicurezza aziendale

La sicurezza aziendale è, senza ombra di dubbio, una delle priorità assolute per Google.

Proprio con questo intento è nato Chrome Enterprise Premium, browser presentato in occasione del Cloud Next 24, che si concentra sul proteggere gli utenti aziendali dalle tante minacce della rete.

Questo browser offre, tanto in ambiente mobile quanto da desktop, una serie di strumenti per la sicurezza che vanno ben oltre la semplice navigazione online.

A detta di Google, la base su cui è stato realizzato il browser è quanto già incluso in Chrome Enterprise, dunque strumenti per la gestione di team IA e protezioni varie, aggiungendo però ulteriori funzioni molto utili.

Come è facile intuire, il browser è stato studiato per integrarsi perfettamente con altre soluzioni in ambito cybersecurity, che si tratti di piattaforme interne a Google o esterne.

Chrome Enterprise Premium: il browser su misura per le aziende

Tra le diverse utility si parla di sistemi per il controllo aziendale estesi, con politiche di privacy apposite. La gestione di aggiornamenti ed estensioni software, personalizzabili in base al contesto lavorativo, rappresentano un ulteriore plus.

Non mancano servizi già consolidati nel settore della cybersecurity, come un sistema anti-phishing, potenziato attraverso l’Intelligenza Artificiale, e strumenti anti-malware. Ampio spazio è stato concesso anche alla reportistica, molto importante a livello aziendale, con possibilità di tracciare eventi e di effettuare analisi forensi in caso di attacco informatico.

A commentare Enterprise Premium, in occasione del suddetto evento, è stata anche Parisa Tabriz, vicepresidente di Chrome. Tabriz ha affermato come “I browser sono più di un semplice portale per navigare su Internet: sono il nuovo endpoint in cui si svolgono quasi tutte le attività di alto valore di un’azienda“.

La stessa ha poi proseguito aggiungendo come “L’autenticazione, l’accesso, la comunicazione e la collaborazione, l’amministrazione e persino la codifica sono tutte attività basate su browser in un’azienda moderna“.