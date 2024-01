Chrome per Android: arriva “Cancella dati di navigazione” nel menu

Google includerà presto la nuova voce “Cancella dati di navigazione” sul menu di Chrome per Android. Google ha testato varie iterazioni di questa funzionalità nell’ultimo anno, ma sembra che a breve verrà rilasciata la versione ufficiale. La scorciatoia “Cancella dati di navigazione” può essere ora visualizzata nel menu principale di Chrome. Si troverà al quarto posto dell’elenco, subito sotto “Cronologia”, per un raggruppamento tematico sensato (anche se ciò significa rendere il menu sempre più lungo). Tale funzione è già disponibile sulla versione desktop del browser e sull’app Chrome per iOS. Anche in questo caso l’opzione è subito visibile cliccando sul menu del browser (i tre puntini in alto a destra). Tuttavia, a differenza dell’app Chrome per Android, nella versione desktop “Cancella dati di navigazione” si trova più in basso nell’elenco, subito sotto la voce “Estensioni”.

Chrome per Android: i dettagli della funzionalità “Cancella dati di navigazione”

Selezionando tale opzione nel menu di Chrome per Android, si aprirà una nuova finestra dedicata che indica esattamente cosa si sta rimuovendo. Gli utenti avranno anche la possibilità di selezionare un preciso periodo (ad esempio “Ultimi 15 minuti”) come impostazione predefinita. Le altre opzioni includono: “Ultima ora”, “Ultimo giorno”, “Ultima settimana”, “Ultime 4 settimane” e “Dall’inizio”. Toccando l’opzione “Cancella dati” si potrà passare all’eliminazione di tutto (di default). In alternativa, toccando “Altre opzioni”, l’utente potrà scegliere nel dettaglio cosa rimuovere. Tra le opzioni vi sono “Cronologia di navigazione”, “Cookie e dati del sito”, “Immagini e file memorizzati nella cache”, “Password salvate”, “Dati del modulo di compilazione automatica” e “Impostazioni del sito”.

Tale funzionalità è attualmente disponibile nella versione 121 di Chrome per Android, che è in beta. L’azienda di Mountain View non ha ancora rivelato quando questa sarà disponibile per la versione stabile. Tuttavia, considerando che le versioni browser e iOS sono già disponibili, è probabile che questa possa essere rilasciata entro le prossime settimane.