Chrome per Android introdurrà funzionalità “Ascolta questa pagina”

Google Chrome sta lavorando ad una funzionalità TTS integrata su Android, chiamata “Ascolta questa pagina”. Questa si aggiungerà all’app “Modalità lettura” e alla funzionalità “Leggi ad alta voce” di Pixel 8. Per abilitarla basterà accedere al menu di Chrome per Android, e selezionare la nuova opzione dedicata. In questo modo verrà avviato un miniplayer con un pulsante play/pausa, titolo della pagina, nome del sito, barra di avanzamento e pulsante di chiusura. La funzionalità include uno scrubber con la timeline completa che indica la lunghezza dell’articolo, nonché i pulsanti per il rewind/forward rapido. Gli utenti possono anche regolare la velocità di riproduzione (0,5x, 0,8x, 1x, 1,2x, 1,5x, 2x, 3x e 4x), mentre un pulsante a destra consente di abilitare/disabilitare l’opzione “Evidenzia testo e scorrimento automatico” e scegliere una voce diversa.

Chrome per Android: la lettura della pagina continua anche se il device è bloccato

Il mini player rimarrà fisso anche se si aprono altre schede. Inoltre, la riproduzione continua anche se si blocca il dispositivo (Chrome deve però essere ancora aperto). Naturalmente, se si chiude il browser per tornare alla schermata iniziale o aprire un’altra app, la sintesi vocale verrà interrotta. Ciò accade anche con la funzione “Leggi ad alta voce” su Pixel 8 e 8 Pro. Il flag “Leggi ad alta voce” indica che questa funzione è solo per Android. Bisogna infatti ricordare che “Leggi ad alta voce” di Chrome è una funzionalità diversa rispetto all’omonima di Android (che viene invece sfruttata a livello di sistema). Quest’ultima fa parte della sezione “Accessibilità” e può essere attivata dalla barra degli strumenti ogni volta che si sottolinea un testo in qualsiasi app e non solo in Google Chrome.

La funzione “Ascolta questa pagina” è presente in Chrome 120, ma, per fare in modo che questa appaia nel menu del browser è necessaria la versione 121 (attualmente in versione beta). Per attivarla basta inserire “chrome://flags/#read-aloud” nella barra degli indirizzi del browser per Android, selezionare poi “Enable” alla voce corrispondente e, infine, riavviare il dispositivo.