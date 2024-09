Chrome per Android: ora basta un tap per annullare le notifiche dei siti

Google Chrome che ad oggi è sicuramente il browser web più popolare al mondo, sta lanciando diverse nuove funzionalità. Quelle già arrivate e quelle che sono in procinto di arrivare hanno un solo scopo, ovvero quello di migliorare la sicurezza degli utenti di dare alle persone un maggiore controllo sui propri dati personali.

Gli aggiornamenti che stanno arrivando su Android in queste ore comprendono un controllo di sicurezza superiore, un metodo semplificato per disattivare le notifiche dei siti web e l’introduzione delle autorizzazioni da poter concedere una volta sola ai siti.

Il controllo di sicurezza diventa più intelligente su Chrome per Android

Nelle scorse ore Safety Check, una funzionalità fondamentale del toolkit di sicurezza di Chrome, ha ricevuto un aggiornamento importante. Lo strumento appena rinnovato ora lavora di continuo in background. In questo modo riesce ad identificare e ad ostacolare in modo proattivo i potenziali rischi per la sicurezza. Non solo protegge in maniera attiva, ma tiene gli utenti informati sulle azioni che sta per portare a termine. Ad esempio, se Safety Check dovesse rilevare che un sito web non è stato visitato per lungo tempo, revocherà automaticamente tutte le autorizzazioni concesse a quel sito stesso. Inoltre avviserà riguardo alle notifiche potenzialmente indesiderate e riguardo ad eventuali problemi di sicurezza urgenti che richiedono l’attenzione dell’utente.

Chrome ora consente di annullare l’iscrizione alle notifiche di un sito con un solo tocco

Chrome sta rendendo più semplice che mai la possibilità di silenziare le notifiche dei siti web indesiderati. Sui dispositivi Pixel, e presto anche su altri dispositivi Android, gli utenti possono annullare l’iscrizione alle notifiche di un sito direttamente dall’area notifiche con un solo tocco. Secondo Google, questa funzionalità ha già dimostrato la sua grande efficacia, portando a casa una netta riduzione (il 30%) del volume delle notifiche che compaiono in genere. Google prevede di estendere questa funzionalità a una gamma più ampia di dispositivi Android nei prossimi mesi.

Autorizzazioni una tantum per un maggiore controllo

Un’altra aggiunta degna di nota all’arsenale di sicurezza che Chrome ha disposto per gli utenti Android è rappresentata dalle autorizzazioni una tantum. Queste sono ora disponibili sia su Android che su desktop. Tale funzionalità consente di avere un controllo minuzioso ed attento in merito ai dati condivisi con i siti web.

Ora è l’utente a scegliere di concedere autorizzazioni una tantum, ad esempio l’accesso alla fotocamera o al microfono. Una volta che si esce dal sito, Chrome revoca automaticamente queste autorizzazioni.