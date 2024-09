Chrome aggiunge 3 nuove funzioni per gestire meglio le schede

Per molti utenti la gestione delle schede di Chrome può rappresentare un problema. La tendenza ad aprirne molte, infatti, può rendere difficile la ricerca di una specifica, con conseguente perdita di tempo.

Il Product Manager per Chrome, Kayce Hawkins, ha pubblicato sul blog ufficiale del browser un post in cui preannuncia l’implementazione di funzioni focalizzate proprio riguardante le schede e la loro gestione.

La prima funzionalità illustrata non è una novità assoluta. Gli utenti iOS e iPadOS, infatti, potranno finalmente accedere ai gruppi di schede, come già possibile in ambiente PC o da smartphone Android.

Utilizzando un iPhone o o un iPad, sarà dunque possibile raggruppare schede simili e assegnare loro un nome specifico, nonché di gestirne i colori per rendere più facile distinguere gruppi.

Per poter impostare un gruppo di schede è necessario aprire la griglia delle schede, premendo a lungo su una di esse. Fatto ciò, è possibile scegliere la voce Aggiungi scheda a nuovo gruppo, andando poi a salvare il gruppo riorganizzando lo stesso a piacimento.

Chrome spinge sui gruppi di schede con funzioni specifiche

L’altra funzione proposta da Goole è invece una novità. Stiamo parlando della possibilità di sincronizzare i gruppi su più dispositivi.

Tale integrazione, come specificato nel post, verrà implementata gradualmente sul browser e interesserà tanto gli utenti da dispositivi mobile, tanto quelli PC. In poche parole, sarà possibile avviare un gruppo di schede su un computer o smartphone per poi accedere nuovamente allo stesso da un’altra postazione.

Per comprendere meglio le potenzialità di questa funzione, Hawkins ha fatto un esempio. Per esempio, è possibile utilizzare il browser da telefono per cercare ristoranti e attività varie in previsione di una vacanza. Una volta trovate le informazioni da smartphone, è possibile raccogliere le stesse in un gruppo di schede per un’analisi approfondita su uno schermo più ampio, come quello di un computer.

L’ultima funzione, ancora in fase di test, dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane. Nello specifico ci riferiamo ai suggerimenti di pagine da visitare che Chrome intende fornire agli utenti proprio in base alle schede già aperte su altri dispositivi.

Hawkins ha commentato le nuove implementazioni affermando come queste saranno in grado di rendere più facile l’utilizzo dei gruppi delle schede, anche attraverso l’utilizzo di diversi dispositivi, siano essi portatili, legati al contesto lavorativo o a quello domestico.