Chrome per Android: presto un nuovo sistema per gestire le schede?

La gestione delle schede dei browser è un problema per la maggior parte degli utenti e, soprattutto nel contesto mobile, risulta molto difficile mantenere un certo ordine.

Google Chrome per Android, sotto questo punto di vista, non è di certo una eccezione. La situazione potrebbe però ben presto cambiare in modo radicale grazie a una nuova potenziale funzione rivelata da Leopeva64, informatore attivo su X.

Secondo lo stesso, sarà presto possibile accedere rapidamente alle schede suggerite di Chrome dall’elenco delle app di un dispositivo Android. A quanto pare, nella pagina Impostazioni sarà disponibile anche l’eventuale opzione per disattivare questa funzionalità.

It looks like you’ll be able to quickly access Chrome’s “suggested tabs” from your Android device’s app list (also from search results), there will be a toggle on the Settings page to disable this feature:https://t.co/5tBDeRUxWD pic.twitter.com/L8bk5GDcxg — Leopeva64 (@Leopeva64) November 28, 2024

Gestire le schede e mettere ordine su Chrome: gli sviluppatori di Google stanno già lavorando in questa direzione

Se questa indiscrezione sarà confermata, potrebbe permettere anche agli utenti più “disordinati” di gestire con facilità le proprie schede. Allo stato attuale, così come tutte le voci di corridoio non confermate in via ufficiale, non è dato sapere se e quando Google implementerà effettivamente questa funzione.

Nel caso, questa si aggiungere a un’altra soluzione di Chrome per tenere sotto controllo le schede. Gli sviluppatori di Google, da qualche settimana hanno migliorato la funzione Memory Saver, che ora è in grado di adattare il proprio lavoro alla potenza hardware della macchina in uso e alle abitudini di navigazione dell’utente specifico.

Un’altra nuova funzione va a rendere Chrome più performante, presentando all’utente una notifica che segnala problemi e un bottone che, se selezionato, dovrebbe permettere la correzione automatica degli stessi.