Chrome propone due nuove soluzioni per ottimizzare le prestazioni

Chrome è un ottimo browser, probabilmente il migliore in circolazione. Solo le performance sono considerate da molti utenti come il suo unico vero punto debole.

Gli sviluppatori di Google hanno infatti elaborato un nuovo strumento in grado di analizzare le prestazioni del browser, offrendo all’utenza soluzioni per migliorare le stesse.

La nuova funzione dovrebbe individuare eventuali rallentamenti durante la navigazione, mostrando una notifica con la dicitura Avviso di problema di prestazioni. Per intervenire, basta semplicemente cliccare sul bottone Correggi ora. A livello pratico, Chrome dovrebbe disabilitare alcune schede, andando a velocizzare quelle su cui l’utente è più attivo.

Prima di prendere iniziative, il nuovo strumento agisce avvertendo sulle sue intenzioni, indicando quali schede stanno consumando più risorse e chiedendo il permesso per interagire con le stesse. Proprio per il suo intervento drastico sulle schede, la funzione può essere anche disattivata attraverso le Impostazioni di Chrome.

Questa non è però l’unica implementazione del browser mirata a ottimizzare le prestazioni.

Chrome e l’ottimizzazione delle prestazioni: novità anche per la modalità Memory Saver

L’altra novità riguarda la modalità Memory Saver, già disponibile su Chrome da un paio di anni. Questa lavora liberando memoria rendendo inattive le schede e, con un recente aggiornamento, sarà impostabile attraverso tre diversi gradi, ovvero Moderata, Bilanciata e Massima.

Con la modalità Moderata il browser interverrà solo sulle schede in base alle specifiche tecniche della macchina in uso, mentre con quella Bilanciata verranno considerate anche le abitudini dell’utente per quanto concerne la navigazione su Chrome. La modalità Massima, invece, disattiva le schede senza andare troppo per il sottile, liberando quante più risorse possibili.

Così come per la precedente implementazione, anche le nuove modalità di Memory Saver sono gestibili attraverso le Impostazioni del browser.