Chrome presto in grado di correggere password compromesse grazie all'AI?

Gemini è ormai il cuore pulsante dell’ecosistema Google e, come tale, si appresta a diventare una parte fondamentale anche Chrome.

L’ultimo passo avanti in questo senso è rappresentato da una funzionalità che promette di reimpostare le password compromesse che l’Intelligenza Artificiale individua sul browser.

Chrome offre una funzione di gestione delle parole d’accesso da anni come Google Password Manager. A questo strumento, in tempi recenti, è stato aggiunto anche il supporto alle passkey per renderlo ancora più completo.

La funzionalità in questione sincronizza anche queste credenziali sui diversi dispositivi collegati all’account, aiutando gli utenti a creare nuove password complesse e avvisando gli stessi delle potenziali violazioni delle credenziali. Tutto già di per sé molto utile, con Google che vuole però andare ancora oltre.

Secondo quanto riportato dall’utente esperto in browser @Leopeva64 su X, Google sta lavorando a un nuovo assistente AI, appositamente creato per correggere le password compromesse.

Another AI-powered feature is coming to Chrome, “Automated password change,” the description mentions that “when Chrome finds one of your passwords in a data breach, it can offer to change your password for you when you sign in”:https://t.co/zmre2kssWL pic.twitter.com/lg3MsZjItc — Leopeva64 (@Leopeva64) February 7, 2025

Gemini permetterà presto di correggere password violate in modo automatico

L’utente ha individuato queste novità andando ad analizzare la sezione AI Innovations, nella barra laterale delle impostazioni, presente in Chrome Canary.

In termini pratici, la nuova funzione dovrebbe facilitare la reimpostazione di password per gli account compromessi, andando ad automatizzare parte della rigenerazione delle credenziali.

Google ha tenuto a precisare che non avrà in alcun modo accesso alle credenziali, con una soluzione che si preannuncia alquanto interessante per chi lavora quotidianamente con più servizi che richiedono parole d’accesso.

Come avviene sempre in questi casi, non è dato sapere quando il sistema per correggere le password automaticamente sarà disponibile nella versione stabile dell’app. Nonostante ciò, visto il grado di sviluppo, l’implementazione non dovrebbe richiedere ancora molto tempo.