Chrome, salto di qualità per la sicurezza: ecco cosa cambia

Per mantenere la sua posizione predominante nel settore dei browser, Google è costantemente a lavoro per migliorare Chrome. Proprio in queste ultime ore, infatti, lo strumento Navigazione sicura del browser ha ottenuto un sostanziale aggiornamento.

Questa funzionalità fornisce agli utenti un elenco con migliaia di siti Web considerati non sicuri. Ogni volta che un utente finisce su una pagina di questi siti, Chrome attiva un sistema di blocco, avvertendo del rischio.

Pensare a Navigazione sicura come una lista statica, però, è un grave errore: Google afferma che l’elenco viene aggiornato ogni 30-60 minuti, ogni giorno della settimana. Nonostante ciò, anche quella mezz’ora può essere fatale per gli utenti più sfortunati.

I recenti aggiornamenti vanno proprio a coprire questo “angolo cieco” di Chrome, andando a ridurre in modo sostanziale il raggio d’azione dei cybercriminali.

Chrome e Navigazione sicura: con l’aiuto del server di Fastly maggiore sicurezza per gli utenti

Per spiegare meglio l’ultimo aggiornamento è bene fare un esempio pratico.

Se un utente visita un sito Web che non è presente nel suddetto elenco, Chrome esaminerà l’URL, scomponendo i dati dello stesso e inviando il tutto a un server Fastly, appositamente ideato per questo scopo. Lo stesso server esaminerà i dati con un proprio database, aggiungendo un livello di protezione rispetto al classico elenco di Navigazione sicura.

Nonostante lo strumento e il server Fastly lavorino in modo approfondito, non raccolgono gli indirizzi IP dei singoli utenti, mantenendo un alto livello di privacy. Tra l’altro Fastly gestisce in modo indipendente il proprio server, senza offrire dati a Google.

A quanto pare, la nuova versione di Navigazione sicura sarà attivata in modo automatico una volta che Chrome otterrà l’aggiornamento specifico. Come confermato da un portavoce di Google, l’aggiornamento è già disponibile per la versione desktop e iOS del browser mentre, per quanto riguarda Android, vi sarà da aspettare ancora qualche giorno.