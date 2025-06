La gestione delle schede di Google Chrome su dispositivi Android sta per fare un interessante passo avanti. Attraverso una nuova funzione, sarà presto possibile gestire le schede aperte in modo più efficiente, grazie a un semplice gesto che consentirà di spostarle in una sezione dedicata alle schede inattive.

Attualmente in fase sperimentale, la funzione è stata individuata nella versione Canary di Chrome, l’ambiente di test utilizzato da Google per sperimentare le future implementazioni prima del rilascio ufficiale. L’utente Leopeva64 ha condiviso un video dimostrativo su X, mostrando il funzionamento di questo sistema di gestione delle schede.

In addition to automatically archiving tabs, Chrome for Android will also let you manually archive tabs by dragging and dropping them into the ‘Inactive tabs’ section of the tab switcher. This feature was originally spotted by Chrome Story, but it just started working in Canary: pic.twitter.com/TKDk57lnBx

— Leopeva64 (@Leopeva64) June 2, 2025