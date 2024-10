Chrome su Android: la barra degli indirizzi potrà presto cambiare posizione

Così come avviene già nel contesto iOS, Chrome sta lavorando per permettere agli utenti di spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo anche su Android.

Secondo quanto sostenuto dal leaker Leopeva64, ritenuto alquanto credibile, l’ultima versione di Chrome Canary per Android includerebbe una scorciatoia per spostare questo importante elemento dell’interfaccia. Come sottolineato nel post dell’informatore su X, l’opzione non è ancora attiva ma appare già ben visibile a schermo.

Come sarà possibile cambiare la posizione della barra degli indirizzi su Chrome?

Il processo sembra risultare molto semplice. Basta tenere il dito premuto sulla barra degli indirizzi per vedere apparire un menu con due opzioni. Una voce serve per copiare un link, l’altra si focalizza sulla modifica della posizione della barra stessa.

Questa implementazione, sebbene non rivoluzionaria, potrebbe comunque offrire una maggiore flessibilità agli utenti Chrome, permettendo agli stessi di personalizzare il browser e di utilizzare più facilmente lo stesso con una singola mano, soprattutto nel contesto degli smartphone dal display più ampio.

La barra degli indirizzi d’altro canto, è uno degli elementi del layout più curati dagli sviluppatori di Google. Nell’anno passato, gli stessi hanno aggiornato la stessa, proponendo un sistema basato sul machine learning che ha reso ancora più accurati e interessanti i suggerimenti forniti all’utente in fase di ricerca.

Un altro interessante aggiornamento che riguarda la versione Android di Chrome, implementato giusto qualche settimana fa, è quello relativo alla vibrazione del telefono quando avviene il refresh della pagina.