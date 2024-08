Google Chrome su Android si aggiorna: ora vibra al refresh della pagina

La grande attenzione riservata da Google al suo browser per eccellenza Chrome è nota a tutti. Non solo l’esperienza desktop, ma anche quella mobile è sempre al centro di continue discussioni utili per l’aggiornamento e infatti questa volta si parla della piattaforma Android.

Stando a quanto riportato, Chrome 128 per gli utenti Android ora può beneficiare di una piccola ma utile funzionalità: una leggera vibrazione allo swipe verso il basso per aggiornare una pagina. Ciò aggiunge un feedback ulteriore ai soliti riscontri visivi tra cui l’icona rotante e la barra di caricamento. È un piccolo dettaglio aggiuntivo che contribuisce a rendere l’aggiornamento delle schede un po’ più reattivo.

Google Chrome si aggiorna su Android: ora il refresh delle schede include una vibrazione

Con l’ultimo aggiornamento riservato a Chrome per Android, La vibrazione avviene solo quando si trascina verso il basso dalla parte superiore della pagina, non quando si utilizza il pulsante di aggiornamento nel menu a tre punti. Questa scelta dunque aiuta a distinguere tra le due azioni.

Finora, questa funzionalità è stata individuata sui telefoni Pixel e Samsung Galaxy. Non è chiaro se anche altri dispositivi Android la riceveranno, ma non dovrebbero esserci impedimenti.

Sebbene l’aggiunta di questo nuovo feedback tattile possa sembrare un aggiornamento di poco conto, contribuisce invece a rendere le interazioni digitali più coinvolgenti ed allo stesso tempo intuitive. Segnali come le vibrazioni possono infatti fornire un feedback prezioso per migliorare l’esperienza utente.

Chrome 128 stesso è attualmente in fase di distribuzione graduale tramite il Play Store. Chi non lo possiede ancora però potrebbe dover attendere ancora un po’. Al momento questo nuovo aggiornamento sembra essere il primo di una lunga serie di miglioramenti che Google sta perfezionando. Gli utenti potrebbero infatti restare sorpresi durante i prossimi mesi del 2024 viste le indiscrezioni che stanno circolando sul web da giorni.