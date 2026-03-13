Chrome sui dispositivi Linux con architettura ARM entro la fine dell'anno

Google annuncia l’arrivo di Chrome nativo per Linux su ARM64 nel secondo trimestre del 2026. Secondo l’annuncio ufficiale sul blog Chromium, questa versione colma un vuoto persistente nel supporto del browser per dispositivi Linux basati su architettura ARM64.

Google completa così la sua espansione su piattaforme ARM dopo aver rilasciato Chrome per Mac con Apple Silicon nel novembre 2020 e per Windows nel 2024. Fino a oggi, gli utenti di macchine Linux ARM64, come Raspberry Pi 5, server Ampere Altra o laptop sperimentali ARM, dovevano ricorrere al progetto open-source Chromium o alternative, perdendo l’integrazione con l’ecosistema Google.

L’annuncio, pubblicato l’11 marzo 2026, risponde a una crescente domanda per un’esperienza di navigazione che unisce i vantaggi del Chromium open-source con app e funzionalità proprietarie di Google, come estensioni, Google Pay e Google Password Manager.

E se Chrome ARM64 rivoluzionasse il tuo setup Linux?

Questa mossa rappresenta un’impresa significativa per garantire agli utenti ARM64 Linux la stessa esperienza sicura, stabile e ricca di Chrome disponibile su altre piattaforme. Google sottolinea come il supporto nativo sfrutti i vantaggi chiave dei processori ARM, tra cui efficienza energetica superiore e gestione termica ottimale, rendendo il browser ideale per sviluppatori e appassionati che lavorano su cloud computing o laptop ARM-based come quelli con chip Qualcomm Snapdragon X Elite.

Particolarmente rilevante è la partnership con NVIDIA: Chrome sarà installabile direttamente dal servizio di gestione pacchetti software sul DGX Spark, un dispositivo di supercomputing AI compatto da 1 litro che integra l’architettura Grace Blackwell e costa 4.700 dollari. Per tutte le altre distribuzioni Linux, l’installazione avverrà visitando chrome.com/download, dove saranno disponibili i nuovi rilasci per ARM64 a partire dal secondo trimestre 2026, ovvero tra aprile e giugno.

Chrome per ARM64 Linux includerà tutte le feature familiari, permettendo la sincronizzazione di bookmark e dati tra dispositivi, un aspetto cruciale per chi usa già il browser su macchine x86 o altre piattaforme.