Chromebook: in arrivo un nuovo strumento AI per aumentare la produttività

Giusto qualche giorno fa il modello AI Gemini è finalmente sbarcato su ChromeOS, con un cambiamento epocale per tutti i Chromebook.

Per i possessori di questo dispositivo, tale implementazione comporta anche un’altra novità di grande portata, ovvero l’integrazione di NotebookLM sui dispositivi appena citati. Lo strumento, che sarà disponibile nel cassetto delle app, è in grado di analizzare e riassumere contenuti come documenti e video.

NotebookLM permette di caricare diversi tipi di fonti, come PDF, file audio o link a video YouTube o a siti Web, con l’AI che sfrutta le potenzialità di Gemini per fornire risposte alle domande dell’utente. L’app in questione, di fatto, diventerà parte integrante di ChromeOS, risultando preinstallata già al momento dell’acquisto.

Al momento non è dato sapere se questo aggiornamento interesserà tutti i dispositivi in circolazione o solo quelli che verranno prodotti da Acer a partire da questa estate.

I Chromebook integrano NotebookLM, diventando i laptop ideali per studenti (e non solo)

Nonostante l’integrazione con ChromeOS sia una novità interessante, va ricordato che NotebookLM è accessibile da qualunque tipo di dispositivo, a patto di accedere alla piattaforma attraverso un browser Chromium.

Lo strumento è disponibile online da luglio 2023, frutto del lavoro di Google Labs, è stato inizialmente ideato per assistere ricerche e gestione degli appunti. La sua versatilità ha però permesso di conquistare un più ampio bacino di potenziali utenti, diventando comune tra studenti e non solo.

Il grande successo di NotebookLM è dato dalla sua capacità di elaborare e comprendere grandi quantità di testo, permettendo un ampio utilizzo nell’ambito didattico. Tutte queste caratteristiche, abbinate alle enormi potenzialità di Gemini (che di fatto è il suo “motore”), rendono questa piattaforma una risorsa importante per una vasta fetta d’utenza.