ChromeOS 134: Gemini arriva anche su Chromebook

ChromeOS sembra pronto per un salto di qualità importante con il rilascio di ChromeOS 134, attualmente in fase di rilascio.

Sebbene il sistema operativo offra diverse novità interessanti, a catturare l’attenzione è senza ombra di dubbio la transizione dall’Assistente Google a Gemini. Questo passaggio non è di certo una sorpresa, visto che Google sta gradualmente disattivando le funzioni del proprio assistente AI anche in altri contesti proprio per favorire la sostituzione.

Secondo quanto trapelato, l’esperienza utente dovrebbe essere molto simile a quella ottenuta con la versione Web di Gemini, con funzionalità ormai consuete per l’AI di Google come il caricamento dei file o la disponibilità di Deep Research.

ChromeOS 134: diverse nuove funzioni e una brutta notizia

L’integrazione di Gemini non è l’unica novità degna di nota legata a ChromeOS 134.

Il nuovo sistema operativo, per esempio, propone una nuova funzione di accessibilità chiamata Slow Keys. Questa ha come obiettivo il miglioramento della digitazione da parte di utenti con una destrezza limitata, causata da problemi motori o artrite. Slow Keys agisce attraverso un ritardo prima di registrare la pressione dei tasti, rendendo più facile l’utilizzo della tastiera da parte di alcuni utenti.

Altra novità è quella che riguarda il supporto GIF per Quick Insert. Questa implementazione permette agli utenti di aggiungere GIF a documenti e chat, direttamente attraverso il menu Quick Insert. Un’altra novità legata a ChromeOS 134 riguarda gli studenti, con un nuovo strumento utile a rendere più facile la migrazione di dati come documenti, fogli e presentazioni su un altro account Gmail.

Brutte notizie per chi attendeva una nuova funzione per la ricarica delle batterie. La funzionalità, che avrebbe dovuto aiutare a prolungare la durata delle stesse, è stata infatti posticipata a ChromeOS 135.