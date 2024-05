Dopo le tante novità presentate alla conferenza I/O 2024, l’ondata di update in chiave AI continua a travolgere prodotti e servizi di Google. In queste ore Big G ha annunciato importanti aggiornamenti per i Chromebook Plus, come l’integrazione del chatbot Gemini e dello strumento di editing Magic Editor.

Chromebook Plus: ricco aggiornamento con funzioni AI

Aiutami a scrivere (disponibile anche in Italia tra alcuni mesi) è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che, con pochi clic, fornisce suggerimenti per scrivere il titolo di un articolo, un post più accattivante da pubblicare sui social e così via. Ma è utile anche per riformulare un testo già scritto, così da adattarlo meglio ad una determinata situazione.

Nell’elenco delle novità, oltre agli sfondi generati dall’AI per le videochiamate, c’è anche il Magic Editor di Google Foto. E per la categoria laptop, è una esclusiva dei Chromebook Plus, rivelandosi quindi un elemento che potrebbe spingere le vendite di questi portatili. Come in molti già sapranno, con questo strumento è possibile selezionare l’oggetto di una foto per modificarlo in termini di dimensioni, luci, e così via.

Google Gemini

Il chatbot AI del colosso di Mountain View è ora disponibile nella schermata iniziale dei Chromebook Plus. Basta toccare l’icona nella barra delle applicazioni posizionata in basso per iniziare subito una conversazione con l’intelligenza artificiale per pianificare, creare, imparare cose nuove e via dicendo.

L’esperienza è identica a quella via browser web, ma il vantaggio in questo caso è l’immediatezza. Un clic sull’icona, e Gemini è subito operativo.

Le novità per tutti i Chromebook

Google non ha dimenticato i suoi Chromebook “base”. Per questi laptop sono in arrivo interessanti novità come la configurazione di un nuovo Chromebook utilizzando il proprio smartphone Android (scansionando un codice QR), l’accesso a Google Tasks con un clic nell’angolo in basso a destra della Home, gli screenshot in formato GIF e la Game Dashboard.