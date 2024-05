ChromeOS: il nuovo font predefinito sostituisce Roboto

ChromeOS adotterà un nuovo font predefinito per il sistema operativo, sostituendo Roboto. Il carattere sarà infatti sostituito da Google Sans, in precedenza conosciuto come Product Sans.

Un cambiamento che, sebbene a prima vista possa risultare poco influente sulla fruibilità dei Chromebook, ha in realtà un impatto da non sottovalutare per quanto riguarda l’esperienza utente.

Google Sans è già noto agli utenti. Anche se pochi ne sono a conoscenza, infatti, questo è presente nei siti Web di Google, apparendo anche nell’app File, nel menu Impostazioni rapide e non solo. Il nuovo font appare come simile a Roboto e, proprio per questo motivo, per molti utenti non si tratta di un cambiamento “traumatico”. Nonostante ciò, alcuni utenti si sono dimostrati tiepidi rispetto questa novità.

ChromeOS, addio a Roboto e benvenuto Google Sans: ecco il nuovo font

Il cambiamento di un font nel contesto di un intero sistema operativo resta un intervento radicale.

Un esempio, in tal senso, è il cambio del font predefinito di Word, passando da Calibri ad Aptos dopo 17 anni. Una sostituzione mal digerita da molti.

Sebbene Roboto sia un carattere apprezzabile, Google Sans è una scelta quasi dovuta per il colosso di Mountain View. Il font in questione, è stato studiato nei minimi dettagli per rappresentare al maglio l’azienda. Come già accennato, infatti, questo è presente nella documentazione ufficiale di Google. Il font in questione è stato introdotto nel 2015, nel contesto di un’operazione per valorizzare il brand della compagnia.

D’altro canto, Roboto non sarà ancora “pensionato”. Secondo alcuni frammenti di codice analizzati dal sito 9to5Google, il vecchio font potrebbe essere ancora utilizzato per determinati simboli ancora non supportati dal suo sostituto.

Per quanto concerne l’effettiva sostituzione non vi sono date precise. Nonostante ciò, pare improbabile che l’introduzione di Google Sans avvenga già con la versione 124 di ChromeOS. Molto più probabilmente, l’implementazione effettiva avvera con la 125, tra la fine di questo mese e l’inizio di giugno.