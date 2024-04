Il CHROMEBOOK di HP a prezzo STRACCIATO, è il migliore su Amazon

Amazon regala a tutti il momento giusto per acquistare il nuovo computer portatile, magari un bel Chromebook di HP. Questo dispositivo è davvero interessante in quanto include al suo interno ottime specifiche tecniche ma soprattutto un sistema operativo super leggero e fulmineo.

Il vero punto di forza è infatti la grande fluidità dell’intero sistema, dovuta al connubio perfetto tra componenti e ChromeOS. Amazon chiaramente ci mette del suo rendendo disponibile un prezzo clamoroso con un’offerta a tempo in esclusiva: il Chromebook di HP costa oggi solo 299,99 € invece che 449,99 €.

Con una cifra bassissima, acquisti oggi il Chromebook di HP solo su Amazon

Con un hardware davvero interessante ma soprattutto con un display da 15,6″ in alta definizione, questo notebook si presenta alla grande. Sottile, resistente e con un’ottima tastiera, l’HP Chromebook 15a è anche estremamente rapido grazie a ChromeOS ma soprattutto al processore Intel Celeron N4500 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria eMMC.

Il punto di forza di un computer del genere è certamente il design, sottile, leggero e dunque un punto a favore per la trasportabilità. Il Chromebook di HP inoltre è uno dei più rapidi in assoluto, complice ovviamente il sistema operativo ChromeOS nettamente più leggero di Windows ad esempio. A tutto questo si aggiunge un prezzo che oggi è scontato di un ulteriore 9% rispetto al solito.

Per acquistare questo computer portatile bisogna solo sborsare 299,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e c’è anche la spedizione in un solo giorno. Ultima cosa: la variante di colore Rose Gold è davvero mozzafiato.