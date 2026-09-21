Clipchamp mette alla prova i PC Windows 11: Microsoft consiglia 16 GB

Un’applicazione come Clipchamp nasce con l’obiettivo di rendere il montaggio video accessibile anche a chi non vuole affrontare software professionali complessi. Microsoft lo ha progressivamente trasformato nel proprio editor video di riferimento per Windows, fino a includerlo direttamente in Windows 11. La semplicità dell’interfaccia, però, non implica che il carico sul PC sia trascurabile. La documentazione tecnica aggiornata da Microsoft chiarisce anzi un punto importante: per lavorare senza rallentamenti, blocchi o crash, Clipchamp richiede molta più memoria e potenza grafica di quanto ci si potrebbe aspettare da un’app gratuita destinata al grande pubblico.

Il dato che colpisce di più riguarda la RAM. Microsoft indica 8 GB di memoria come livello minimo consigliato, ma aggiunge esplicitamente che 16 GB o più offrono un’esperienza migliore. Un PC perfettamente compatibile con Windows 11 può quindi risultare adeguato per navigazione, produttività e streaming, ma iniziare a mostrare limiti evidenti quando Clipchamp deve decodificare più sorgenti video, costruire l’anteprima della timeline, applicare trasformazioni e infine esportare il risultato.

Clipchamp è semplice da usare, ma il carico di lavoro è quello di un video editor di alto livello

Un’interfaccia semplificata non riduce automaticamente la quantità di calcoli richiesta dal montaggio video.

Clipchamp deve leggere flussi compressi, decodificarli, visualizzarli in tempo reale, comporre più elementi della timeline e ricodificare il progetto in fase di esportazione. Microsoft sottolinea infatti che queste attività impegnano sia CPU che GPU.

L’azienda di Redmond consiglia quindi una scheda grafica recente senza indicare una generazione o un modello minimo preciso. La formulazione lascia volutamente un certo margine, perché il carico cambia molto in base alla risoluzione dei file, alla durata del progetto, al numero di clip e al formato sorgente. Un montaggio breve in Full HD con pochi tagli ha esigenze assai diverse da una timeline lunga, piena di file ad alta risoluzione, sovrapposizioni e conversioni.

Microsoft stessa ammette che sistemi più datati con Windows 11 in esecuzione possono arrivare al limite delle proprie risorse e manifestare rallentamenti, freeze o arresti dell’editor.

Perché Clipchamp dipende così tanto da Edge, Chrome e dalla GPU

Una caratteristica tecnica di Clipchamp aiuta a capire meglio le sue esigenze. L’editor mantiene una forte componente web: Microsoft supporta ufficialmente Edge e Chrome a 64 bit e, più in generale, browser basati su Chromium sui sistemi desktop.

Microsoft spiega che Clipchamp utilizza tecnologie web; alcune funzioni dipendono direttamente dall’accelerazione grafica; la documentazione cita anche WebGL tra i requisiti che possono creare problemi quando il browser blocca un driver grafico giudicato instabile.

Esiste persino una procedura estrema per Chrome: Microsoft segnala che, su alcuni sistemi, il browser può inserire determinati driver grafici nella propria blocklist e impedire l’inizializzazione delle funzioni necessarie a Clipchamp. L’utente può forzare l’uso della GPU tramite il flag ignore-gpu-blocklist , ma Microsoft avverte che la modifica può causare crash o anomalie.

Clipchamp, inoltre, non invia tutte le risorse a server remoti per effettuare il montaggio nel cloud: Microsoft specifica che almeno una parte delle operazioni avviene in locale sul dispositivo. Lo si vede anche durante il processo di importazione dei file: se Clipchamp incontra un formato che deve convertire prima dell’uso, il tempo necessario dipende dalla dimensione e dalla risoluzione del file, ma anche dalla CPU, dalla GPU e dalla memoria disponibili.

Lo spazio libero su SSD non è un dettaglio

Microsoft insiste inoltre sulla quantità di spazio disponibile nell’unità interna: Clipchamp usa file temporanei durante il caricamento dei progetti, l’elaborazione dei media e l’esportazione. Per i tecnici di Redmond, quindi, lo spazio libero dovrebbe essere superiore alla dimensione complessiva dei file video impiegati nel progetto.

La versione desktop archivia parte dei dati sotto il profilo utente di Windows, nella directory %localappdata%\Packages\Clipchamp.Clipchamp_yxz26nhyzhsrt . Le copie temporanee dei contenuti finiscono in particolare nell’area LocalState associata a EBWebView e IndexedDB . La quantità di dati può crescere fino a diversi gigabyte, soprattutto lavorando con molti progetti o con sorgenti molto pesanti.

Utilizzando Clipchamp dal browser, invece, una parte di queste informazioni finisce nella cache di Edge o Chrome. Microsoft esegue pulizie automatiche periodiche, ma consente anche di eliminare manualmente i file temporanei.

Quando un progetto non si apre, il problema può essere l’hardware

I sintomi di un computer sotto pressione non si limitano a una timeline poco fluida. Microsoft collega la scarsità di RAM, una GPU datata o uno spazio disco insufficiente anche a problemi di caricamento dei media e degli interi progetti.

Clipchamp può rimanere bloccato sulla fase di caricamento degli asset, mostrare una percentuale che non avanza oppure non riuscire ad aprire correttamente una sessione precedente. Nei casi peggiori compare il messaggio che segnala hardware non supportato e invita ad aggiornare sistema operativo o browser.

La prima verifica consigliata consiste proprio nell’aggiornare Edge, Chrome, Windows e l’app Clipchamp. Microsoft invita anche a controllare eventuali estensioni del browser: ad blocker, componenti per la privacy e persino estensioni di traduzione possono interferire con elementi necessari al funzionamento dell’editor.

Brave rappresenta un caso particolare. Pur essendo basato su Chromium, può mostrare l’avviso di hardware non supportato a causa delle funzioni anti-fingerprinting di Brave Shields. Microsoft suggerisce, in quel caso, di consentire temporaneamente il fingerprinting per Clipchamp e verificare se l’editor torna operativo.

Cosa fare quando Clipchamp diventa lento o instabile

Microsoft suggerisce diverse contromisure prima di concludere che il PC non sia adatto a sostenere le lavorazioni svolte con Clipchamp.

Chiudere applicazioni e schede inutili libera RAM e risorse grafiche; controllare lo spazio disponibile sull’SSD evita che l’editor si trovi senza margine per i file temporanei. Conviene anche aggiornare il browser e verificare che l’accelerazione grafica funzioni correttamente.

Per progetti particolarmente lunghi, Microsoft propone una soluzione molto pragmatica: dividerli in più progetti più piccoli. Ridurre la quantità di materiale caricata simultaneamente abbassa infatti la pressione sulla memoria e può rendere l’editing più gestibile su sistemi meno potenti.

Se invece un determinato file continua a bloccare l’importazione, la ricodifica esterna può risolvere incompatibilità legate ai codec. Prima di cancellare cache, dati del sito o cartelle temporanee, è però fondamentale conservare una copia dei media originali.

Clipchamp rimane un editor accessibile e immediato, ma non è leggero per definizione. La documentazione Microsoft lo dice abbastanza chiaramente: il lavoro video continua a essere computazionalmente pesante, anche quando l’interfaccia nasconde gran parte della complessità.