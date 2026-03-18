Cloud a vita senza abbonamento: risparmio garantito con Internxt (-85%)

Il cloud a vita è la soluzione giusta per salvare i propri dati in cloud senza dover fare i conti con i costi ricorrenti, tipici degli abbonamenti. Si tratta di un sistema vantaggioso, sicuro e, soprattutto, in grado di offrire un risparmio enorme nel lungo periodo.

Con Internxt è possibile accedere alle migliori offerte per il cloud a vita, con possibilità di ottenere fino a 5 TB di spazio senza abbonamento. Per scoprire e attivare le promo in corso basta visitare ilsito ufficiale di Internxt, qui di sotto. Le offerte sono disponibili con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Cloud a vita con Internxt: ecco le promo

Con Internxt, sfruttando lo sconto dell’85% disponibile in questo momento, è possibile accedere ai seguenti piani per il cloud a vita:

1 TB con un costo di 285 euro

con un costo di 3 TB con un costo di 435 euro

con un costo di 5 TB con un costo di 585 euro

Tutti i piani includono l’accesso alla suite di funzionalità di sicurezza di Internxt, con la possibilità di sfruttare la crittografia per proteggere i propri dati e salvarli in cloud in sicurezza. C’è anche il sistema di condivisione protetta da password.

Il cloud a vita proposto da Internxt non prevede costi ricorrenti: lo spazio cloud viene acquistato e non bisogna pagare alcun canone mensile o annuale per poter accedere ai propri dati. Si tratta di un sistema che, nel lungo periodo, garantisce un risparmio enorme.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Internxt c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, in modo da dilazionare la spesa iniziale, e ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto, in modo da raggiungere il sito del provider.