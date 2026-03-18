Cloud a vita senza abbonamento: risparmio garantito con Internxt (-85%)

Con le offerte di Internxt è possibile accedere al cloud a vita senza abbonamento con condizioni molto vantaggiose: ecco le promo.
Davide Raia
Pubblicato il 18 mar 2026
Cloud a vita senza abbonamento: risparmio garantito con Internxt (-85%)

Il cloud a vita è la soluzione giusta per salvare i propri dati in cloud senza dover fare i conti con i costi ricorrenti, tipici degli abbonamenti. Si tratta di un sistema vantaggioso, sicuro e, soprattutto, in grado di offrire un risparmio enorme nel lungo periodo.

Con Internxt è possibile accedere alle migliori offerte per il cloud a vita, con possibilità di ottenere fino a 5 TB di spazio senza abbonamento. Per scoprire e attivare le promo in corso basta visitare ilsito ufficiale di Internxt, qui di sotto. Le offerte sono disponibili con 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Accedi qui alle offerte di Internxt

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Cloud a vita con Internxt: ecco le promo

Con Internxt, sfruttando lo sconto dell’85% disponibile in questo momento, è possibile accedere ai seguenti piani per il cloud a vita:

  • 1 TB con un costo di 285 euro
  • 3 TB con un costo di 435 euro
  • 5 TB con un costo di 585 euro

Tutti i piani includono l’accesso alla suite di funzionalità di sicurezza di Internxt, con la possibilità di sfruttare la crittografia per proteggere i propri dati e salvarli in cloud in sicurezza. C’è anche il sistema di condivisione protetta da password.

Il cloud a vita proposto da Internxt non prevede costi ricorrenti: lo spazio cloud viene acquistato e non bisogna pagare alcun canone mensile o annuale per poter accedere ai propri dati. Si tratta di un sistema che, nel lungo periodo, garantisce un risparmio enorme.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Internxt c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, in modo da dilazionare la spesa iniziale, e ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto, in modo da raggiungere il sito del provider.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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