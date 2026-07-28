Cloud storage a vita: 50% di sconto sui piani di pCloud fino all'8 agosto

Il servizio di cloud storage con base in Svizzera offre i suoi piani a vita a metà del prezzo fino alla prima settimana di agosto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 lug 2026
Cloud storage a vita: 50% di sconto sui piani di pCloud fino all'8 agosto
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Le persone che hanno la necessità di liberare spazio dalla memoria piena del telefono prima di partire per le vacanze estive possono prendere in considerazione l’offerta estiva di pCloud, azienda di cloud storage con base in Svizzera. Nell’ambito della nuova promozione, i piani a vita godono il 50% di sconto, con prezzi a partire da 149 euro.

A differenza dei servizi di cloud storage più blasonati, pCloud offre l’opportunità di acquistare uno spazio di archiviazione cloud crittografato disponibile per sempre, con una quantità massima fino a 5 TB. Ciò consente non solo di liberare spazio, ma anche di effettuare il backup dei file, accedere ai propri ricordi in qualsiasi momento e proteggere i dati più riservati a vita.

Pagina offerta pCloud

pcloud offerta

Tutti i piani garantiscono inoltre l’utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato in automatico durante il trasferimento dei file dal proprio dispositivo personale ai server di pCloud. Sono inoltre disponibili numerose opzioni per la condivisione dei file, attraverso le applicazioni e l’interfaccia web del servizio elvetico.

A tutto questo poi si aggiungono il backup dalle principali piattaforme oggi in uso, tra cui Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive, così come la compatibilità piena con qualsiasi tipo di dispositivo, in modo da tenere i file sincronizzati in ogni momento e accedere a essi da qualunque luogo.

Detto ciò, ecco i prezzi dei piani a vita di pCloud scontati del 50% fino alla prima settimana di agosto:

  • Premium 500 GB: 149 euro invece di 299 euro (nessun pagamento mensile o annuale, solo un unico pagamento valido a vita)
  • Premium Plus 2 TB: 299 euro invece di 599 euro (nessun pagamento mensile o annuale, solo un unico pagamento valido a vita)
  • Pro 5 TB: 549 euro invece di 1.095 euro (nessun pagamento mensile o annuale, solo un unico pagamento valido a vita)

Ciascun piano, infine, gode della garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta pCloud

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