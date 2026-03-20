Cloud storage sicuro: Internxt con sconto fino all’85%

Nel mondo digitale di oggi non basta più archiviare file: servono strumenti per proteggere dati, privacy e identità online. È proprio su questo che si basa Internxt, una piattaforma che unisce cloud storage e sicurezza digitale in un’unica suite.

Con l’offerta attuale, che offre fino all’85% di sconto sui diversi piani disponibili, è possibile accedere a un ecosistema completo che include Drive, Antivirus, Cleaner, VPN, Meet, Mail e strumenti AI, progettati per offrire una protezione a 360 gradi.

Una suite completa per privacy e sicurezza

Internxt non si limita a offrire spazio cloud, ma integra diversi strumenti utili nella vita digitale quotidiana. Internxt Drive consente di archiviare file in modo sicuro, mentre la VPN crittografata protegge la connessione durante la navigazione.

A questo si aggiungono un antivirus per difendere i dispositivi dalle minacce informatiche, un cleaner per ottimizzare file e sistema, e strumenti come Meet e Mail (in arrivo) per comunicare in modo privato.

L’integrazione dell’AI permette inoltre di automatizzare alcune attività e migliorare la gestione dei contenuti.

I piani disponibili con sconto fino all’85%

Internxt propone diversi piani lifetime con pagamento unico e spazio cloud crittografato.

Il piano Essential offre 1 TB di spazio a circa 285 euro (invece di 1900 euro) e include le principali funzionalità di sicurezza come crittografia post-quantistica, autenticazione a due fattori, backup e condivisione file protetta.

Il piano Premium, consigliato per la maggior parte degli utenti, include 3 TB di spazio a circa 435 euro (anziché 2900 euro) e aggiunge strumenti per la collaborazione, versioning dei file e accesso a funzionalità extra come cleaner e VPN.

Il piano Ultimate è la soluzione più completa, con 5 TB di spazio a circa 585 euro (invece di 3900 euro). Include tutte le funzionalità disponibili, oltre a servizi avanzati e futuri come Mail, Meet e supporto premium.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Sicurezza avanzata e controllo totale dei dati

Uno degli aspetti più importanti di Internxt è l’attenzione alla privacy. I file vengono protetti con crittografia end-to-end, zero-knowledge e post-quantistica, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri dati.

Il servizio non memorizza password né informazioni sensibili e non condivide i dati con terze parti. Inoltre, il codice è open source e verificabile pubblicamente, aumentando la trasparenza del sistema.

Internxt è anche conforme al GDPR ed è stato verificato da società indipendenti di sicurezza informatica.

Un’alternativa ai cloud tradizionali

A differenza dei servizi cloud tradizionali, Internxt punta su un modello orientato alla privacy e al controllo dei dati. Gli utenti mantengono la proprietà completa dei propri file, con strumenti progettati per evitare tracciamenti e utilizzi non autorizzati.

Grazie alla combinazione di cloud storage, sicurezza avanzata e strumenti integrati, Internxt rappresenta una soluzione interessante per chi cerca un’alternativa più privata e completa ai servizi cloud più diffusi.

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