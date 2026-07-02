Cloudflare: nuovo sistema per far pagare all'AI l'accesso ai contenuti online

Cloudflare ha annunciato Monetization Gateway, una nuova piattaforma che permette a editori, sviluppatori e fornitori di servizi digitali di monetizzare l’accesso ai contenuti da parte degli agenti AI.

Il progetto, per cui è aperta una waitlist dedicata ai clienti Cloudflare, si basa sul protocollo x402, con pagamenti regolati in stablecoin. L’iniziativa affronta un tema sempre più discusso: il traffico generato dai crawler AI, che spesso richiedono contenuti centinaia o migliaia di volte per ogni visitatore umano effettivo, senza produrre un ritorno economico diretto per chi realizza i contenuti.

Cloudflare, che gestisce circa un quinto del traffico Internet globale, punta a costruire un’infrastruttura di pagamento pensata specificamente per questo scenario.

Come funziona il protocollo x402

Il meccanismo si basa sul codice di risposta HTTP 402 “Payment Required”, rimasto in gran parte inutilizzato per decenni.

Quando un agente AI richiede una risorsa protetta, il server non la restituisce subito ma risponde indicando prezzo, asset accettato e modalità di pagamento. Il client effettua il pagamento e ripete la richiesta allegando la prova di transazione; un facilitatore la verifica e solo a quel punto la risorsa viene consegnata. L’intero processo avviene all’interno di normali richieste HTTP, senza reindirizzamenti verso pagine di checkout. Cloudflare dichiara di puntare a tempi di elaborazione dei pagamenti inferiori al secondo, grazie all’elaborazione sull’edge network distribuito su oltre 330 città nel mondo.

La piattaforma estende un approccio già sperimentato con Pay Per Crawl, il primo esperimento di Cloudflare in questo ambito. Il proprietario del sito può scegliere, per ogni tipo di client, tra tre opzioni: consentire l’accesso gratuito, richiedere un pagamento a una tariffa configurata oppure bloccare completamente la richiesta. Questa logica si applica non solo alle pagine web, ma anche a dataset, endpoint API e strumenti MCP, con la possibilità di impostare tariffe differenziate per rotta, per verbo REST o per tipo di chiamata. Le regole possono essere gestite tramite dashboard, API o Terraform, offrendo agli sviluppatori un controllo granulare senza dover costruire uno stack di pagamento proprietario.

Il sistema si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda, che ha già introdotto strumenti per classificare i bot in base al comportamento, distinguendo tra crawler di ricerca, agenti che agiscono per conto di un utente e crawler impiegati per l’addestramento dei modelli.

Vantaggi e criticità del modello

Il principale beneficio è la possibilità di trasformare parte del traffico automatico in una fonte di ricavi, offrendo allo stesso tempo maggiore trasparenza sulle modalità di accesso ai contenuti.

Restano tuttavia alcune sfide aperte: la diffusione di uno standard condiviso richiede l’adesione sia dei publisher sia delle aziende che sviluppano modelli AI, oltre a garantire interoperabilità tra piattaforme diverse e strumenti affidabili per l’identificazione degli agenti autorizzati. Anche colossi come Amazon Web Services si stanno muovendo su binari simili, integrando protocolli di pagamento agentico nella propria infrastruttura, segno che il settore sta convergendo verso un nuovo modello economico per il web guidato dagli agenti autonomi.