Microsoft ritira COPILOT() da Excel appena un anno dopo il debutto

Microsoft sta ritirando da Excel le App Skills di Copilot, una serie di funzioni specializzate per analizzare dati e intervenire sul foglio, ma non elimina l’assistente AI né la nuova formula =COPILOT().

La decisione fa parte di una riorganizzazione dell’esperienza: Microsoft sposta le capacità delle App Skills verso Agent Mode (ora “Edit with Copilot”), Copilot Chat e Analyst, mantenendo al contempo lo sviluppo di nuove funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale.

Cosa viene rimosso e cosa resta in Excel

Il ritiro riguarda esclusivamente le App Skills, deprecate con rimozione prevista entro fine febbraio 2026. Queste includevano modalità dedicate per visualizzare dati numerici e testuali e per eseguire analisi avanzate, anche generando codice Python da inserire nel foglio. Microsoft avvisa che le nuove esperienze potrebbero non replicare esattamente tutte le capacità precedenti, in particolare per la generazione e l’inserimento automatico di script Python.

Al contrario, Copilot in Excel continua a esistere e si evolve. L’assistente può ora operare attraverso un’interfaccia più integrata, utilizzando funzionalità native come tabelle, grafici, PivotTable e formule per modificare direttamente il workbook. La distinzione è rilevante: non si tratta di una riduzione delle funzioni AI, ma di un cambiamento nel modo in cui l’utente interagisce con il foglio e con l’assistente.

Agent Mode, Chat e Analyst: come cambia il lavoro quotidiano

La principale alternativa indicata da Microsoft è Edit with Copilot. In questa modalità, l’assistente lavora accanto al foglio e può intervenire su valori, intervalli, fogli, formattazione, convalida dei dati e struttura della cartella, usando le funzioni native di Excel. Il risultato è un documento modificabile, non un semplice testo generato in chat.

Per richieste più semplici, come spiegare una formula o interpretare un risultato, Microsoft propone Copilot Chat. Per analisi che richiedono un livello di ragionamento più approfondito, invece, è indicato Analyst. La separazione tra conversazione e modifica rende l’uso di Copilot più prevedibile, soprattutto quando il foglio contiene dati che non devono essere alterati automaticamente.

Parallelamente al ritiro delle App Skills, Microsoft sta sviluppando la formula =COPILOT(), che permette di richiamare un modello AI direttamente dalle celle di Excel. La sintassi prevede un prompt e, opzionalmente, riferimenti a dati presenti nel foglio; il risultato viene restituito come valore della formula. Attualmente la funzione utilizza il modello GPT-4.1-mini e prevede un limite di 100 calcoli ogni 10 minuti, richiedendo connessione Internet per raggiungere i modelli su Azure.

La formula è ancora in fase di rollout, destinata ai programmi Frontier e Microsoft 365 Insider, con distribuzione generale prevista a dicembre 2026 per desktop, Mac e Web.

Semplificazione dell’interfaccia e implicazioni per gli utenti

La rimozione delle App Skills si inserisce in una revisione più ampia dell’interfaccia. Nel 2026 Microsoft ha introdotto il Copilot Dynamic Action Button in Word, Excel e PowerPoint, concentrando l’accesso all’assistente in un unico punto. Il pulsante apre l’agente nel pannello laterale e sostituisce la precedente proliferazione di punti di accesso, senza ridurre le capacità di Copilot.

Per gli utenti, il cambiamento principale riguarda il modo di lavorare. Chi utilizzava le App Skills per grafici, tendenze o analisi dovrà adottare interfacce diverse: Agent Mode per modificare la cartella, Copilot Chat per richieste di base e Analyst per analisi complesse. La sostituzione può comportare differenze nelle procedure e nei risultati, soprattutto per i flussi di lavoro costruiti intorno alle vecchie funzioni specializzate.