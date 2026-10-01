Microsoft sta già mettendo da parte il marchio Copilot+ PC?

Microsoft sta cambiando il modo in cui presenta i suoi nuovi PC Windows.

Il marchio Copilot+ PC, lanciato per distinguere i computer dotati di hardware dedicato alle funzioni di Intelligenza Artificiale, non compare sui più recenti Surface annunciati dall’azienda.

La scelta non coincide però con un passo indietro sul piano tecnico: i nuovi modelli continuano a integrare componenti pensati per eseguire carichi di lavoro di AI direttamente sul dispositivo. La novità riguarda quindi soprattutto il linguaggio commerciale e il modo in cui Microsoft vuole posizionare questi prodotti.

Le dichiarazioni del responsabile di Surface e le specifiche pubblicate dallo stesso produttore permettono di separare il cambio di branding dall’evoluzione effettiva della piattaforma. È una distinzione utile per capire cosa stia realmente cambiando per chi valuta un nuovo computer.

Microsoft ridimensiona il marchio Copilot+ PC

La svolta è emersa con i nuovi Surface Pro da 12 pollici e Surface Laptop da 13 pollici, attesi sul mercato il 13 ottobre 2026.

In un’intervista a Windows Central, Brett Ostrum, corporate vice president di Surface, ha spiegato che questi computer soddisfano ancora il precedente livello richiesto per la categoria, ma non vengono più chiamati Copilot+ PC.

È un dettaglio importante perché chiarisce che Microsoft non ha abbandonato l’idea di integrare l’AI nel dispositivo: sta piuttosto evitando di legare l’intera proposta a un’etichetta precisa. La comunicazione punta così sulle capacità del prodotto, invece di trasformare la categoria tecnica in un elemento centrale della confezione commerciale. La distinzione tra specifiche e marchio diventa quindi decisiva nella lettura della novità.

L’hardware AI resta centrale nei nuovi Surface

Sotto la superficie, i requisiti della piattaforma restano concreti. I dispositivi della categoria devono includere almeno 16 GB di memoria, 256 GB di archiviazione e una NPU capace di almeno 40 trilioni di operazioni al secondo. I nuovi Surface indicati da Ars Technica utilizzano invece una NPU Qualcomm Hexagon da 80 TOPS, associata ai processori Snapdragon X2 Plus.

Microsoft continua a descrivere questa dotazione come la base per funzioni AI eseguite localmente, mentre la documentazione Windows conferma che gli strumenti integrati possono sfruttare la NPU per elaborazioni sul dispositivo. Per l’acquirente, questo significa che la scomparsa dell’etichetta non equivale alla rinuncia alle capacità di calcolo dedicate. Resta però importante distinguere l’hardware disponibile dalle singole funzioni, che possono dipendere dal software e dalla disponibilità del servizio.

Il cambiamento apre anche una lettura più ampia del mercato dei PC. Secondo l’analisi di Ars Technica, l’interesse verso l’AI eseguita localmente ha incontrato una risposta meno uniforme, anche perché molte funzioni restano disponibili tramite servizi cloud. La stessa testata cita inoltre l’esperienza di Dell, che ha ridotto fortemente i riferimenti all’AI nei nuovi portatili rispetto alla precedente comunicazione commerciale.

In questo contesto, la scelta di Microsoft può essere interpretata come un tentativo di rendere la proposta più flessibile: invece di chiedere al consumatore di riconoscere una categoria, l’azienda può concentrarsi sulle funzioni effettivamente offerte dal computer. Per chi compra, il vantaggio pratico è spostare l’attenzione dal nome alla verifica delle caratteristiche e dell’uso previsto.