Cocreator: generare immagini con Microsoft Paint e l'intelligenza artificiale

Microsoft Paint, software di disegno grafico e fotoritocco integrato in Windows, non ha goduto di grande fama per lungo tempo. Non era aggiornato, offriva un insieme di funzioni molto limitato, era basato su un’interfaccia “vecchio stile” ed è rimasto sostanzialmente invariato per anni. Con il lancio di Windows 11, l’applicazione è tornata a nuova vita tanto che adesso diventa possibile generare immagini con Paint Cocreator e l’intelligenza artificiale DALL-E.

Dopo l’aggiunta del supporto per i livelli e le trasparenze in Paint, l’applicazione di grafica integrata in Windows 11 compie un ulteriore balzo in avanti: digitando una descrizione in linguaggio naturale in un apposito riquadro, si può chiedere a Paint di creare immagini usando il modello generativo DALL-E, sviluppato da OpenAI e direttamente utilizzato da Microsoft.

Cocreator aiuta a liberare la creatività e creare opere d’arte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Microsoft, inoltre, afferma che le creazioni generate saranno uniche, tanto che proprio nei giorni scorsi aveva annunciato un’iniziativa volta a proteggere i propri utenti da eventuali attività di copyright trolling.

Come provare Paint Cocreator

Dopo un periodo di test, neanche troppo lungo, riservato agli iscritti al programma Windows Insider, Microsoft porta al debutto Paint Cocreator nelle versioni stabili di Windows 11, anche in Italia. Per utilizzare sin da subito la nuova caratteristica di Microsoft Paint, è sufficiente accertarsi di aver installato tutti gli aggiornamenti disponibili attraverso Windows Update.

A questo punto, digitando Paint nella casella di ricerca di Windows 11 quindi avviando l’applicazione, si troverà il nuovo pulsante Cocreator nella parte destra della barra degli strumenti, subito accanto alla tavolozza dei colori.

Nel riquadro Descrivi quello che vuoi creare, gli utenti possono trasformare istantaneamente le loro idee in arte digitale descrivendo ciò che vorrebbero ottenere. Il consiglio è quello di introdurre una descrizione articolata e dettagliata in modo che l’intelligenza artificiale possa produrre immagini pertinenti e di qualità.

Cliccando su Scegli uno stile, si può eventualmente selezionare lo stile dell’immagine che si desidera ottenere optando tra carbone, schizzo a penna, acquerello, pittura a olio, digital art, fotorealistico, anime e pixel art.

Un apposito filtro impedisce la generazione di immagini dannose, offensive o inappropriate. Il filtro utilizzato per Cocreator si basa su un insieme di criteri che riflettono i valori come la dignità umana, la diversità e l’inclusione. Il sistema può non essere perfetto: per questo motivo, gli utenti possono segnalare eventuali anomalie.

Introducendo una descrizione nell’apposito campo, quindi facendo clic sul pulsante Crea, Paint Cocreator stupisce con la generazione di un’immagine che – nella maggior parte dei casi – risulta efficace ed accattivante.

Sistema basato sull’utilizzo di crediti

Quando si inizia a utilizzare Cocreator, si ricevono 50 crediti omaggio. I crediti sono la valuta usata per generare le immagini servendosi dell’intelligenza artificiale Microsoft.

Ogni volta che si crea un’immagine (Paint, comunque, produce tre alternativa per ogni singolo prompt), si spende un credito.

Nell’angolo in basso a destra del riquadro Cocreator, è sempre possibile verificare il numero di crediti residui. È possibile acquistare i crediti direttamente da Microsoft.