Colossus 2: il nuovo data center AI di Elon Musk andrà a batterie

Dopo un avvio con un sistema di alimentazione elettrica a gas, il gigantesco data center per l’AI di Elon Musk Colossus 2, a breve potrà contare su 168 Tesla Megapack, ciascuno dotato di una capacità di 3.900 kWh. Ogni batteria offre un potenziale energetico equivalente a 62 Tesla Model 3, mentre l’obiettivo ambizioso è quello di supportare oltre un milione di GPU, consolidando così il ruolo di questa infrastruttura come un pilastro fondamentale per l’evoluzione dell’AI avanzata.

Quanto consuma l’AI

Il progetto Colossus 2 segna un cambiamento significativo rispetto alle tradizionali fonti energetiche utilizzate nei data center AI. Abbandonando le turbine alimentate a gas naturale, il nuovo sistema si affida interamente a batterie al litio di ultima generazione prodotte da Tesla. Le batterie vengono ricaricate con energia prelevata dalla rete elettrica, prodotta anche da fonti rinnovabili.

Questa scelta non solo garantisce una maggiore affidabilità operativa, permettendo al data center di funzionare anche durante blackout o picchi di domanda, ma riduce sensibilmente l’impronta di carbonio dell’intera infrastruttura. Si tratta di un passo concreto verso un futuro di energia sostenibile, dove innovazione e responsabilità ambientale si intrecciano.

La corsa verso l’AGI

Questo ambizioso progetto si inserisce nella visione di Elon Musk per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generale (AGI). Dopo il successo del primo Colossus, capace di ospitare fino a 200.000 GPU NVIDIA HGX H100, la nuova struttura punta a superare questi limiti, espandendo la capacità computazionale necessaria per affrontare sfide sempre più complesse nel campo dell’AI.

Colossus 2 will be the first Gigawatt AI training supercluster https://t.co/HPjEeqg3be — Kekius Maximus (@elonmusk) May 20, 2025



Colossus 2 non è solo un’evoluzione tecnologica, ma anche un manifesto della direzione che Musk intende seguire per rendere l’AI non solo più potente, ma anche più sostenibile.

Un nuovo standard per il settore

Con l’implementazione di soluzioni energetiche così avanzate, Colossus 2 potrebbe ridefinire gli standard per l’intero settore dei data center AI. Il passaggio dalle fonti fossili alle batterie di accumulo non è solo una scelta tecnologica, ma un segnale chiaro della direzione verso cui potrebbero evolvere le infrastrutture digitali del futuro. In questa nuova era, prestazioni elevate e sostenibilità non sono più obiettivi in conflitto, ma si completano a vicenda.