Come avviare la nuova Raspberry Pi Compute Module 5 se non può leggere microSD

Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) è l’ultima versione della linea di moduli progettati per applicazioni embedded e industriali. Mantiene lo stesso fattore di forma della scheda di precedenza generazione (CM4), ma offre prestazioni significativamente superiori grazie all’architettura del Raspberry Pi 5. Come abbiamo visto nell’articolo sulle caratteristiche di Raspberry Pi Compute Module 5, a differenza dei moduli precedenti, il CM5 non include uno slot per schede microSD. Il cambiamento mira a ottimizzare il design della scheda per le applicazioni industriali in cui robustezza e affidabilità sono cruciali.

Come installare il sistema operativo e avviare la nuova Raspberry Pi Compute Module 5 senza microSD

Invece di utilizzare una microSD, Raspberry Pi Compute Module 5 si affida esclusivamente alla memoria eMMC per lo storage, che offre prestazioni migliori e una maggiore resistenza agli urti rispetto alle schede microSD.

Per usare CM5 è necessario collegarla con la I/O board preferita, ossia una scheda accessoria progettata per facilitare lo sviluppo e l’integrazione. La I/O board espone tutte le porte e i connettori necessari per utilizzare CM5, ad esempio HDMI, USB 3.0, Gigabit Ethernet, socket PCIe M.2, MIPI DSI/CSI per display e telecamere, GPIO a 40 pin.

Per installare il sistema operativo e avviare Raspberry Pi Compute Module 5 senza microSD, sono necessari – oltre alla I/O board – un cavo USB e un PC.

Supponendo di usare un computer Windows, è sufficiente portarsi nella pagina Set up the host device, cliccare sulla scheda Windows quindi scaricare e avviare il Windows Installer.

Sullo stesso PC Windows, è necessario installare (qualora non si fosse già provveduto in tal senso) il software Raspberry Pi Imager.

Preparare la scheda Raspberry Pi Compute Module 5

Il passo successivo consiste nell’effettuare un semplice intervento in hardware sulla scheda CM5. La modifica è volta a disabilitare il boot dalla memoria eMMC in modo da poter scrivere i file del sistema operativo all’interno della stessa.

Supponendo di utilizzare la I/O board ufficiale Raspberry, è necessario applicare un jumper (“ponticellare”) i pin indicati con la frase seguente: “Fit jumper to disable eMMC Boot“.

A questo punto, è possibile collegare I/O board con CM5 installata al di sopra di essa al PC Windows tramite cavo USB. Nel menu Start si deve quindi cercare la voce rpiboot-CM4-CM5 – Mass Storage Gadget e avviare il file. Alla comparsa di una schermata del terminale, è necessario attendere qualche secondo fino alla comparsa del messaggio di conferma “New storage connected notification“.

Dopo aver avviato il software Raspberry Pi Imager, si deve cliccare sul pulsante Scegli SO, sulla voce Raspberry Pi OS (64-bit), su Scegli storage e infine sul supporto di memorizzazione USB precedentemente rilevato eseguendo lo script rpiboot-CM4-CM5 – Mass Storage Gadget.

Con un clic su Modifica impostazioni, si possono modificare il nome del dispositivo, username, password, impostare le credenziali per l’accesso alla WiFi e scegliere le preferenze regionali.

Eseguire Raspberry Pi OS

Una volta completata la scrittura dell’immagine di Raspberry Pi OS sulla memoria eMMC della scheda CM5, si può finalmente chiudere Raspberry Pi Imager e scollegare il cavo USB.

Come ultimo passo, è necessario rimuovere il jumper dal pin “Fit jumper to disable eMMC Boot“.

Collegando la scheda a una fonte di alimentazione, connettendo un display e i dispositivi di input come mouse e tastiera, è possibile avviare il sistema operativo che sarà automaticamente caricato dalla memoria eMMC on-board.