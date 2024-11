Raspberry Pi Compute Module 5: ufficiale versione modulare di Pi 5

La Raspberry Pi Foundation ha annunciato la disponibilità generale di Raspberry Pi Compute Module 5 come quinto aggiornamento della serie Raspberry Pi CM (Compute Module). Progettato come una versione modulare del computer a scheda singola Raspberry Pi 5, Compute Module 5 è alimentato da un processore ARM Cortex-A76 Quad-Core a 64 bit da 2,4 GHz ed è disponibile con 2 GB, 4 GB o 8 GB di memoria SDRAM LPDDR4X-4267, nonché con 16 GB, 32 GB o 64 GB di storage MLC eMMC. Raspberry Pi CM 5 è inoltre dotato di una potente scheda grafica VideoCore VII che supporta gli standard OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.3. Include poi un decoder HEVC 4Kp60 e doppia uscita display HDMI 4Kp60. Infine, non mancano 2 transceiver per telecamera/display MIPI 4-lane e 30 GPIO che supportano il funzionamento a 1,8 V o 3,3 V.

Per quanto riguarda la connettività, Raspberry Pi CM 5 supporta un’interfaccia PCIe 2.0 x1 per periferiche veloci, due interfacce USB 3.0. Ciò permette di supportare il funzionamento simultaneo a 5 Gbps. Include poi Gigabit Ethernet con supporto IEEE 1588 e Wi-Fi dual-band 802.11ac e Bluetooth 5.0 opzionali. La scheda Raspberry Pi CM5 IO è dotata di un connettore GPIO standard a 40 pin, due connettori HDMI 2.0 full-size, due connettori MIPI DSI/CSI-2 FPC a 4 canali, due connettori USB 3.0, un jack Gigabit Ethernet con supporto PoE+, un socket M.2 M-key PCIe, un socket per scheda microSD, un socket per batteria RTC e un connettore per ventola a 4 pin.

Raspberry Pi Compute Module 5: prezzo e accessori disponibili

Nonostante il suo design compatto, Raspberry Pi CM 5 supporta anche varie periferiche, tra cui UART, SPI, I2C, I2S, SDIO e PWM. Compute Module 5 è anche meccanicamente compatibile con il suo predecessore, Raspberry Pi Compute Module 4. Tuttavia, fornisce ulteriore stabilità con quattro fori di montaggio M2.5 agli angoli della scheda. Raspberry Pi Compute Module 5 è già disponibile all’acquisto al prezzo di 45 dollari per la variante con 2 GB di RAM/32 GB di storage. La Raspberry Pi Foundation promette anche di rilasciare una versione con 16 GB di RAM nel 2025. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dell’annuncio pubblicata sul sito ufficiale.

Gli accessori ufficiali includono il Raspberry Pi CM 5 IO Case, il Raspberry Pi Cooler per CM 5 e il Raspberry Pi Antenna Kit. Infine, per gli sviluppatori, la Raspberry Pi Foundation ha anche lanciato il Raspberry Pi Development Kit per Raspberry Pi Compute Module 5. Questo comprende il CM 5 con Wi-Fi, 4 GB di RAM e 32 GB di storage eMMC, una scheda CM5 IO, un dissipatore CM 5, un alimentatore Raspberry Pi 27 W USB-C PD, un kit antenna Raspberry Pi, un cavo Raspberry Pi USB-A a USB-C e due cavi Raspberry Pi standard HDMI-HDMI.