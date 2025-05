Come estrarre testo dallo schermo con lo Strumento di cattura di Windows 11

Oggi ci sono un’infinità di modi per estrarre testo dallo schermo ovvero per sottoporre a OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) quanto visualizzato e trasformarlo in testo modificabile. Per estrarre il testo da immagini e dal display, una delle soluzioni più immediate consiste nell’usare Google Lens che però ha il limite di essere pensato per il browser Web. Lo Strumento di cattura di Windows 11, però, ha un grande vantaggio in quanto presente di default su tutte le installazioni del sistema operativo.

Sappiamo già che premendo la combinazione di tasti Windows+MAIUSC+S è possibile richiamare lo Strumento di cattura quindi salvare il contenuto dello schermo sotto forma di immagine oppure catturare una sequenza video.

Come attivare l’estrazione di testo dallo schermo (OCR) con Strumento di cattura in Windows 11

Come scoperto da phantomofearth, nella versione di anteprima di Windows 11 lo Strumento di cattura è già in grado di riconoscere testi presenti in qualunque immagine e, in generale, visualizzati in qualsiasi finestra. A differenza di Google Lens, quindi, Strumento di cattura si candida a soluzione “pronta per l’uso”, richiamabile in Windows 11 con una semplice pressione di tasti.

Nelle versioni stabili di Windows 11, si può scaricare e installare l’ultima versione di Strumento di cattura così come spiegato nell’articolo sull’OCR gratis integrato nel sistema operativo Microsoft.

Gli utenti delle versioni Beta e Dev di Windows 11 (programma Windows Insider) possono invece scaricare l’ultima versione di ViveTool cliccando sul box Assets (il contenuto del file compresso va estratto, ad esempio, nella cartella locale c:\vivetool ).

A questo punto, si deve digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 11, scegliere Esegui come amministratore quindi impartire il comando seguente:

vivetool /enable /id:52467192,53079680,56661439

Come riconoscere il testo sullo schermo

Dopo aver riavviato il sistema, per rendere effettive le modifiche applicate al paragrafo precedente, basta premere Windows+MAIUSC+S per aprire lo Strumento di cattura Windows 11. Un clic sull’icona Estrattore di testo permette di accedere alla nuova funzione.

Consigliamo di fare clic sui tre puntini a destra di Copia tutto il testo quindi selezionare Copia automaticamente il testo, in modo tale che quanto selezionato sia automaticamente copiato negli appunti di Windows 11.

Tracciando un riquadro intorno all’area sullo schermo contenente il testo da riconoscere, questo sarà copiato in memoria e reso incollabile altrove premendo CTRL+V .