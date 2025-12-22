Come funziona il nuovo Explainer di Microsoft Power Point

Il team di sviluppo di Microsoft PowerPoint, attraverso le parole della Product Manager Ananta Gupta, ha presentato al pubblico degli Insider una funzione progettata per trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con le presentazioni complesse.

Questa innovazione, disponibile sia per gli ambienti Windows che per quelli Mac, risponde alla richiesta, in costante crescita, di strumenti capaci di sintetizzare e chiarire grandi moli di informazioni, promettendo di migliorare l’esperienza di lettura e la comprensione dei contenuti direttamente all’interno delle diapositive.

Che cos’è Explainer per Power Point

La nuova funzionalità, denominata “Explainer“, nasce per rispondere a un’esigenza comune a molti professionisti e studenti: la difficoltà di decifrare presentazioni dense di testo, ricche di acronimi sconosciuti o caratterizzate da diapositive confuse che lasciano l’utente a chiedersi quale sia il vero significato del contenuto.

Explainer è basato su Microsoft 365 Copilot e offre riassunti istantanei e spiegazioni di contenuti complessi, permettendo all’utente di non interrompere il proprio flusso di lavoro per cercare chiarimenti online o rileggere più volte gli stessi paragrafi.

Il funzionamento di questo strumento è stato studiato per essere estremamente intuitivo e integrato nell’interfaccia utente, attivandosi direttamente sull’area di lavoro con un semplice clic.

Per utilizzare Explainer, l’utente deve aprire una presentazione su un dispositivo Windows o Mac e cliccare con il tasto destro su qualsiasi oggetto, che sia una casella di testo, una porzione di testo specifica, una diapositiva intera o una tabella, selezionando poi l’opzione “Explain” dal menu contestuale.

A quel punto, Copilot elabora la richiesta e fornisce una spiegazione concisa del contenuto evidenziato, che appare discretamente nel riquadro laterale dedicato a Copilot.

Questo approccio garantisce che l’area di lavoro rimanga pulita e priva di disordine, offrendo al contempo approfondimenti specifici per la diapositiva in esame, superando così i limiti dei riassunti generici e poco utili.

Sempre più AI in Microsoft Office

L’introduzione di Explainer sottolinea la strategia di Microsoft di permeare la suite Office con capacità avanzate di intelligenza artificiale, rendendo queste funzioni esclusive per determinati segmenti di utenza.

Infatti, questa specifica caratteristica è disponibile per gli utenti di PowerPoint che possiedono una licenza Microsoft 365 Copilot. Dal punto di vista tecnico, l’accesso è garantito a chi utilizza versioni specifiche del software: per gli utenti Windows è richiesta la versione 2510 (Build 19328.20072) o successiva, mentre per gli utenti Mac è necessaria la versione 16.103 (Build 25110343) o successiva.